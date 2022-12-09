壓力升高、情緒低落　3種力量擊潰你的專注力

文／Workworks職場人

職場人們是否也常常有提不起精神、專注力不集中的時候呢？在阿米希・查所作的《巔峰心智》中，就提及了「專注力的3大剋星」分別為壓力、情緒低落、威脅，這次就讓讓編輯來為大家介紹，為什麼這3種力量會擊潰你的專注力！

專注力的剋星

1.壓力

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▲專注力的3大剋星。（示意圖／Unsplash，下同）



當人一旦承受壓力，大腦就會展開時空旅行，這時候的專注力就彷彿被綁架，而壓力升高時，更會使我們和當下脫節。你會不斷回想過去發生的某件事，儘管已無法補救，或是杞人憂天，擔心不會發生的事，這不只會加劇你的壓力，更會使你的腦袋被這些想法佔滿、專注力下降且無法做任何事。

2.情緒低落

所有的事物都有可能引發一個人的情緒低落，從長期憂鬱到聽聞惡耗都是，這也會導致人們墜入無限的負面情緒深淵中，而無法專心。作者在書中提及了「情緒低落導致專注力變差」的實驗，從實驗中也發現了，每當試驗者被誘發低落心情後，他們的表現像是確認度、速度、穩定度都會退步。

3.威脅

若職場人們遭遇或感受到威脅時，還能專心地做手邊工作嗎？光是地震小小搖一下，編輯就被嚇得兵荒馬亂了呢（笑）。當人受到威脅時，專注力會依照「對威脅提高警覺」、「專注力被威脅牽著走」兩種方式重新配置，而這其實也和人類為存活的演化有關，在大自然中必須保持警戒，不然就無法活下來。而威脅也不單指人身攻擊，包括和上司討論績效、跟保險公司爭執、上公聽會作證等，也都構成影響專注力的威脅喔！

在《顛峰心智》書中，收錄了多個導致注意力不集中的剋星，以及強化心智的自我訓練！讓你不再被小事情分心，讓大腦更加專注，提高適應力和察覺力。

source：博客來

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