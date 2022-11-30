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網票選「年後轉職」關鍵8大因素　薪水太少、失去熱情都成跳槽引爆點

文／Workworks職場人

職場人們是否蓄勢待發準備領完年終、立刻尋找新職缺呢？年後不少上班族群為了挑戰「優渥的高薪工作與良好的職場待遇」，選擇離職、轉換新跑道，本篇將根據Opview提供「職場評估要點」，提供給職場人們參考，快跟著編輯的分享看下去！

轉職、跳槽評估因素

Top8.工作型態

職場人們嚮往「混合工作模式（hybrid working）」的工作型態嗎？職場評估要點第8名為「工作型態」共獲得9,633則聲量，倘若公司隸屬混合工作模式型態，員工可以自由分配選在家或是遠端上班，能避免每天進公司上班打卡、排班輪休的制度。

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年後提辭呈？網票選「轉職關鍵因素TOP8排行」：薪水太少、失去工作熱情都成跳槽引爆點？

Top7.上班工時與加班頻率

「每天都睡不飽、事情永遠做不完」成為不少社畜上班族的貼切心聲！職場評估要點第7名為「上班工時與加班頻率」共獲得12,079則聲量，上班工時過長容易導致身心靈不健康，職場人們努力上班賺錢同時也要避免拼到「過勞」的情況唷！

Top6.個人職涯發展

面試必問的「未來職涯規劃」問題成為職場評估要點之一，本次網路聲量排行第6名為「個人職涯發展」共獲得30,196則聲量，倘若上層主管頻頻指派負責些沒有挑戰性的工作，並對於你的職涯發展沒有任何規劃，建議可以和上層主管爭取更多機會，不僅累積個人實戰經驗，說不定還會有加薪的機會呢！

Top5.主管行事風格

職場環境上最怕遇到神經病主管、情緒化同事類型⋯根據網路聲量排行第5名為「主管行事風格」共獲得31,101則聲量，工作環境如果遇到領導能力強的主管，不僅能帶領團隊創下好績效，更能從工作中學習到團隊合作、溝通技巧、危機處理能力等，倘若不幸遇到「8種常見職場神經病主管」，職場人們除了設法和這些類型的主管和平相處，且戰且走外也能考慮轉換工作跑道。

Top4.個人興趣與成就感

職場人們平時會嚮往工作成就感嗎？職場評估要點第4名為「個人興趣與成就感」共獲得40,925則聲量，倘若職場人們長期缺乏工作成就感，容易認為這份工作沒有意義、甚至失去工作的拼勁，建議大家能透過「發揮自己專長、學習新知識、被賦予應有的肯定」從中獲取工作成就感，雖然薪水待遇是現實的，但工作快樂才是一輩子唷！

Top3.公司規模與知名度

相信不少求職面試者會把「公司規模大小」列為考量，本次網路聲量排行第3名為「公司規模與知名度」共獲得41,394則聲量，大公司資源龐大，相較於小公司能給員工們更有規模與制度的教育訓練，如果職場人們喜歡工作節奏穩定、制度有條理的話，面試前務必再次觀察應徵公司的規模大小。

Top2.辦公環境

職場人們喜歡什麼風格的工作環境呢？職場評估要點第2名為「辦公環境」共獲得49,520則聲量，辦公環境的舒適度會間接影響員工的工作效率及相處氛圍，寬敞舒適、燈光明亮的辦公環境，不僅視覺上整潔美觀，更可能讓靈感源源不絕唷！

Top1.待遇與制度

「待遇好不好」往往成為員工走不走人的評斷關鍵，年後不少人開始猶豫是否轉職、跳槽，無非希望能獲得更好的薪資待遇，本次職場評估要點分析位居冠軍寶座為「待遇與制度」共獲得72,019則聲量，辦公環境上擁有良好的薪資待遇及制度，不僅讓員工努力挑戰新目標，更能促進團隊內的高效競爭力！

以上「職場評估要點」為OpView社群口碑資料庫提供，至於如何評估職場的優劣環境，將是每位職場人都會面臨到的課題，根據本篇編輯的分享，希望能讓大家避免成為薪水不多、又頻頻加班的血汗上班族！

Source：Social labOpview

【延伸閱讀】

薪水不是最大問題？「5個公司弊病」主管攬責過多才是人才流失原因

年末該不該轉職？現在工作「離職跡象徵兆」你中幾項？頻加班、薪資零成長都須考慮

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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