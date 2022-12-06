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每天都好累！4大Q＆A認識「燃燒殆盡症候群」　睡滿7小時才能預防

文／Workworks職場人

職場人們是否也因工作繁重而導致壓力提升，加上季節性情緒失調的冬季憂鬱，總覺得自己像一顆即將爆炸的氣球，心情糟到不行呢？若是因工作壓力而導致情緒一直處在低落、提不起勁狀態的話，很有可能是患上了「燃燒殆盡症候群」喔～這次編輯這就來和大家分享 「燃燒殆盡症候群的4大Q&A」，帶你一次了解什麼是「燃燒殆盡症候群」！

燃燒殆盡症候群Q&A

1.什麼是「燃燒殆盡症候群」？

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▲你也有燃燒殆盡症候群嗎？（示意圖／Unsplash，下同）

「燃燒殆盡症候群」簡單來說就是因工作壓力，而導致身心疲憊的一種心理狀態，也就是俗稱的「職業倦怠」。若是職場人們長時間在一個充滿工作壓力的環境下工作，就有可能引起慢性疲勞，或開始會對工作產生負面想法，不僅會降低「自我效能」，更有高機率會併發憂鬱症！

2.如何知道自己產生「燃燒殆盡症候群」？

在職業生涯中，難免會遇上一些「過勞」、「高壓」的業務，若是在完成這些業務後，心態上還是覺得充實、有成就感的話，那你就可以放心地告訴自己：「我沒有罹患『燃燒殆盡症候群』！」反之，如果職場人們在經歷過一系列的苦勞後，不但沒有感受到成就感的回饋，更覺得自己疲憊不堪、難以入睡，對一點小事情都感到煩躁時，那可能就是患上這個症候群的徵兆囉。

3.什麼樣的人容易產生？

除了在低酬、高勞動的環境下工作的職場人們容易產生「燃燒殆盡症候群」外，「完美主義者」也相當容易出現這個狀況喔！尤其是當他們覺得沒有把事情徹底完成時，迎面而來的強烈失落感，就會將他們大大擊落。

4.該怎麼預防？

預防「燃燒殆盡症候群」的最大要素，就是不要讓自己處在一個工作過度勞累的環境中！即使對工作抱持著責任、使命，也要確保自己的休息時間，像是吃飯、洗澡、上廁所等。另外，職場人們也要切記，無論再怎麼忙都要讓自己保有「7小時的睡眠時間」！或是像周圍的同事好友們宣告自己「每天要運動幾天」等宣言，讓自己做出確切的行動來改善這個症狀！

source：otona × answer

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Workworks職場人 燃燒殆盡症候群職場職業倦怠慢性疲勞

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