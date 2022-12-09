水產輸陸遭禁「估影響60億」！陳吉仲：內外銷併行「推獎勵補助」

▲陳吉仲指出，受影響午仔魚將以內銷為主，魷魚、秋刀魚則以外銷為主，農委會下午將詳細說明。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸昨（8日）無預警再禁止台灣水產品進口，其中又以魷魚、秋刀魚、午仔魚受影響最大，農委會主委陳吉仲今（9日）表示，預估影響60餘億元水產品，而農委會在半年前就準備好因應措施，預計午仔魚將以內銷為主，魷魚、秋刀魚則以外銷為主，透過新市場開拓，或者加工等方式，一次執行到位，重點是降低單一市場依賴，下午農委會將針對獎勵補助措施進行完整詳細說明。

繼今年8月中國宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，中國昨天再禁止台灣水產品進口，影響最大魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁，受影響業者與農漁民都相擔心。

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陳吉仲今天上午出席中華民國農學團體111年聯合年會論壇，會前接受媒體聯訪時批評中國，全世界食品的貿易要透過註冊程序的只有中國，中方只有針對台灣採取比較嚴格措施，例如中方要求我們在8月底以前完成補件，其他國家則是在明年的6月30日，中國做法引發很多國家反應，這不符合WTO相關規範，現在希望透過管道向中國反應，包括資料補件程序恢復輸陸，若中國置之不理，將針對設定貿易障礙，向WTO提出申訴。

對於受到影響的農漁民與業者，陳吉仲表示，預估影響水產品約60餘億元，受影響魚種以魷魚、午仔魚、鰹魚及秋刀魚為主，而因應措施很多種，不同魚種有不同因應方式，午仔魚和石斑魚不一樣，會以內銷為主，至於魷魚、秋刀魚則以外銷為。

陳吉仲也舉石斑魚為例，6月13日無法輸中後，透過加工量能與冷鏈建置，並開拓市場，賣到美國、紐西蘭，甚至和日本的藏壽司簽訂合約，簽訂合約的量，還讓國內相關的供應量不夠，會持續做相關的產銷調節，此時很樂意將受影響的品項，不管是新興市場開拓，或者透過加工等方式，一次執行到位，重點是降低單一市場依賴。