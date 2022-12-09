中國禁台水產與台積電赴美有關？農委會：無法做這樣揣測

▲外傳中國禁台水產與台積電赴美有關，農委會副主委陳駿季說，沒辦法做這樣揣測。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸昨（8日）再禁止台灣水產品進口，其中又以魷魚、秋刀魚、午仔魚等魚種受影響最大，外傳和近期台積電赴美設廠有關，農委會副主委陳駿季今（9日）表示，沒辦法做這樣揣測，八月底中國對相關審查案件結果，並沒有隨時和台灣聯繫，也不了解對岸審查過程中的明確程序，只知道最後結果，但農委會在事情發生第一時間，就啟動相關聯絡機制去確認。

繼今年8月中國宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，昨天再度傳出中國禁止台灣水產品進口，影響最大魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁，農委會也在昨天緊急召開記者會說明。

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中華民國農學團體111年聯合年會論壇今天在台大登場，農委會副主委陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，這案子和去年4月，中國大陸向全世界各國要求，所有產品銷往中國都要進行註冊，沒完成註冊就不能銷往中國有關，當時台灣有八百多家業者被列為「暫停進口」名單，農委會清查有六百多家放棄輸中，逾百家申請補件，在申請截至期限到今年8月底，據了解，逾百家業者僅有1家可以輸中，但銷售什麼水產品則仍在瞭解中，到現在還不知道是哪一家業者。

不過，由於申請截期限到今年8月底，但事件卻在昨天爆發，外界懷疑和台積電赴美設廠有關？陳駿季則回應，「我沒辦法做這樣揣測」，在八月底時，中國對相關審查案件結果，並沒有隨時和台灣聯繫，不了解對岸審查過程中的明確程序，只知道最後結果，但農委會在事情發生第一時間，就啟動相關聯絡機制去確認。

至於食藥署是否有有新進度？陳駿季表示，昨晚食藥署已經開始與中國聯繫，但今早並有確認最新進度，目前農委會也積極在跟食藥署確認，針對中國暫停輸入案件，到底是哪一部份資料是欠缺需要補件，農委會知道後，會盡快讓相關業者早日根據資料進行補件。