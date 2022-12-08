農委會證實逾百家水產業者「暫停輸中」　魷魚、秋刀、午仔影響最大





▲中國再對我國水產品發出禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

屏東當地漁民今（8日）傳出中國海關總署將再度禁台灣水產品，農委會晚間證實，有上百家未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，主要受影響魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，另有其他水產品，正與食藥署聯繫，盡快循相關管道將向中國詢問相關補件辦法。

農委會副主委陳駿季今（8）晚舉行記者會說明，中國海關此次限制台灣商品進口，主要是去年4月向世界各國要求，所有產品銷往中國都要進行註冊，當時台灣有八百多家業者列為「暫停進口」名單，其中經農委會清查有六百多家放棄輸中，逾百家申請補件，而申請期間截至今年8月底，據了解，逾百家業者目前只有1家可以順利輸中，至於此家銷售什麼水產品，仍在瞭解中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季說，初步統計，逾百家業者主要出口魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，另有其他水產品，至於影響數量與金額，農委會仍在統計中，但現階段最重要的是與食藥署循相關管道，盡快向中國海關瞭解相關補件辦法與措施，盡快完成補件，恢復出口。

此次中國禁令主要是源自去年4月，依據《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，要求全世界輸中食品企業要進行名單註冊，台灣透過食藥署與中國建立的「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入中國的名單登入，並要求在今年8月31日前完成補件。

據農委會統計，台灣今年到11月為止，出口到中國的水產品共6萬7087公噸；其中秋刀魚共出口1萬1125噸，最大出口國是韓國，其次為日本，中國為第3，約1573公噸；而台灣午仔魚共出口7679公噸，外銷國以中國為主，以冰鮮午仔魚為主，累計外銷到中國有5246噸。

2021年2月25日，中國以有3種介殼蟲為由，突襲宣布3月起全面暫停台灣鳳梨輸入中國的貿易。同年9月19日通知，因多次檢驗出有害生物「大洋臀紋粉蚧」，自9月20日起，禁止台灣蓮霧、釋迦進口。

今年6月10日，中國宣布禁止台灣石斑魚輸入；8月1日將台灣上百家食品廠、漁船、茶葉廠與蜂蜜廠等列為「暫停進口」名單，8月3日，再暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、竹筴魚輸入中國市場。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！