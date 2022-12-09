中國再禁台水產　陳吉仲批「中國自創程序」不排除向WTO申訴

記者許敏溶／台北報導

中國大陸昨（8日）再禁止台灣水產品進口，其中又以魷魚、秋刀魚、午仔魚等魚種受影響最大，農委會主委陳吉仲今（9日）批評，而全世界食品的貿易要透過註冊程序的只有中國，現在很多國家陸續反應，總統與蘇揆昨也交代，絕對不會讓因為中國不符合 WTO的規範、自創的註冊程序，來影響到我們漁民所有的權益，現在先透過管道向中國反應，包括資料補件程序，若中國置之不理，將針對設定貿易障礙部分向WTO提出申訴。

▲農委會主委陳吉仲批評中國自創註冊程序，不符合WTO規範，若溝通不成將向WTO申訴。（圖／記者許敏溶攝）

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繼今年8月中國宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，昨天再度傳出中國禁止台灣水產品進口，影響最大魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁，農委會也在昨天緊急召開記者會說明。

農委會副主委陳駿季昨提及，經過了解，這案子基本上和去年4月，中國大陸向全世界各國要求，凡所有的產品銷往中國都要進行註冊，沒完成註冊就不能銷往中國有關，當時台灣有八百多家業者被列為「暫停進口」名單，農委會清查有六百多家放棄輸中，逾百家申請補件，在申請截至期限到今年8月底，據了解，逾百家業者僅有1家可以輸中，但銷售什麼水產品則仍在瞭解中。

農委會主委陳吉仲，今天上午出席中華民國農學團體111年聯合年會論壇，會前接受媒體聯訪時表示，全世界食品的貿易要透過註冊程序的只有中國，這樣做法很多國家陸續反應，這不符合WTO相關規範，現在希望透過管道向中國反應，包括資料補件程序恢復輸陸，若中國置之不理，將針對設定貿易障礙，向WTO提出申訴。

陳吉仲指出，雖然中國要求的註冊程序是針對全世界，但中國只有針對台灣採取比較嚴格措施，例如中國要求我們在8月底以前完成補件，其他國家則是在明年的6月30日，這就是所謂WTO內用了行政貿易障礙所造成的影響，而這個樣態跟之前禁掉鳳梨輸陸的樣態是不一樣的。

陳吉仲也提到，總統與行政院長昨天跟今天都有交代，絕對不會讓因為中國不符合WTO規範、自創的註冊程序，來影響我們漁民所有的權益，農委會將在今天中午之後，會尋找一個合適的時間說明完整的因應措施。