　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天。（圖／翻攝自Twitter／Sheldrick Wildlife Trust）

▲失蹤男童奇蹟存活下來。（圖／翻攝自Twitter／Sheldrick Wildlife Trust

記者李振慧／綜合報導

肯亞一名4歲男童不小心與家人失散，獨自在充滿鬣狗與豺狼的東察沃國家公園(Tsavo East National Park)自然保護區中，奇蹟生存長達6天，一名保育動物人員駕駛飛機在保護區巡邏時，驚訝在荒原中發現他的身影，所處地點離他原本所住的村莊竟然相差15公里。

居住在阿薩區(Asa)的4歲男童，上月28日與家人放牧回家時，因為突然發生暴風雨與家人失散，酋長隔日立即幫忙通報失蹤，並向當地野生動物組織Sheldrick Wildlife Trust出借飛機幫忙尋人。

發現男童的工作人員羅恩(Roan Carr-Hartley)表示，「一整個搜尋隊出去行動卻都找不到男童，對於任何人來說，獨自處在那樣的環境都考驗很大了，更何況是一個這麼年幼的孩子」。

隨著時間一天天增加，讓搜尋隊員也愈來愈喪失希望，羅恩表示，「我在空中搜尋了約4個小時，除了鬣狗與豺狼以外，什麼都沒有發現」。直到3日晚間，搜尋隊終於在距離村莊約15公里發現疑似男童足跡，讓羅恩再度燃起希望，隔天一大早便飛出去搜尋，結果奇蹟讓他在一處灌木叢中發現男童身影。

羅恩表示，「我當時簡直不敢相信自己的眼睛，但他就在那裡，我很驚訝他還活著，而且還能走路」。4歲男童因為多日沒進食營養不良，身上還有許多被蟲咬的傷痕，一雙小腳走到冒出許多水泡，目前已經送醫接受治療。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
獨／烏鴉被抓…蘭小明回應了！　爆和牛餐廳被潑蟑螂
IKEA絕版品出清！　下殺4折起
能寄杯！　超商「33元特大杯美式」連3天搶
快訊／警大校長陳檡文出入招待所　懲處出爐
不是梅西、姆巴佩　本屆世界盃FIFA認證「最強射門」是他
阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現容顏　站立家人幫穿衣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼

廢棄後車箱藏詭異桶屍　警發現死者是「網路女歌手」3天前才失蹤

8歲童墜122公尺廢井「卡20多小時無反應」　挖土機開挖絕命搶救中

人夫被4女下藥綁架「全是20歲嫩妹」　森林輪流性侵長達12小時

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

彭博：荷蘭可能配合美國　對中國「出口晶片設備」祭出嚴格管制

看好梅西帶隊奪冠！　阿根廷前總統：我們會選他當總統

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

彭博：荷蘭可能配合美國　對中國「出口晶片設備」祭出嚴格管制

看好梅西帶隊奪冠！　阿根廷前總統：我們會選他當總統

阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現完美容顏　站立模樣彷彿重生

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

酒店辦婚宴收「140元紅包」！新郎怒轟賓客：拜託查清楚價位好嗎

水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

亞灣區5年內新屋每坪登40萬　高市府再推2.0計畫衝建設

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

保母汪夢中被吵醒崩潰　「眼神失去靈魂」笑翻千人：拍攝者不救

吃鍋季到了！中山329元平價吃到飽　5種肉肉、自助蔬菜區無限供應

買2新房扛1500萬房貸！他嘆「生活像清教徒」 　網勸：再撐一年

大港開唱來了！　閃靈宣告合體「最強新人」：終於等到

包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

阿嬤去世10年神奇「復活」！驚現完美容顏

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

體脂12%！肌肉男神被爆性愛片外流

三寶雙殺　騎士超車撞飛單車再KO同伴

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

C羅坐板凳　親姊怒轟教頭：羞辱人！

哈利梅根遭當眾怒嗆「摧毀王室感想如何？

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

更多熱門

相關新聞

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

吉林省吉林市昌邑區第十三中學高三女生鄭春梅，11月4日突然失蹤，到12月4日已經整整1個月了無音訊。當時，失蹤女孩告知房東要回校取戶口本（戶籍證明），離開與同學合租的房子後失聯。隨後，她的手機在距離租住地近4公里外的吉林大橋被人撿到。父親淚訴，「活要見人死要見屍。」

新竹野溪泡溫泉失蹤28天　25歲男遺體尋獲

新竹野溪泡溫泉失蹤28天　25歲男遺體尋獲

移民注入新血　公雞在法國的意象

移民注入新血　公雞在法國的意象

赤道幾內亞大選落幕　總統恩格瑪第6度連任

赤道幾內亞大選落幕　總統恩格瑪第6度連任

彰化和美驚見女浮屍　家屬確認領回

彰化和美驚見女浮屍　家屬確認領回

關鍵字：

失蹤非洲肯亞AsaRoan Carr-Hartley

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面