溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

▲女被拉布拉多犬攻擊毀容。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）。

記者李振慧／綜合報導

美國聖路易斯市30歲女子奧戴爾(Charlie O'Dell)拜訪朋友家時，突然被對方所養的拉布拉多犬攻擊，由於狗狗平常性情十分溫馴，當下大家都嚇了一大跳，送醫發現嘴唇被咬下一大塊毀容。

事件發生在上月19日，奧戴爾被拉布拉多犬同時咬掉上下嘴唇，導致她的動脈外露大量流血，由於太過疼痛當場昏倒，就醫後雖然順利縫合，但容貌很難再恢復從前模樣。

Charlie O'Dell needs multiple reconstructive surgeries after her friend's dog randomly walked over and sank its teeth into herhttps://t.co/HcTfWUOtK3 — Daily Star (@dailystar) December 7, 2022

奧戴爾表示，「我真的沒有想到狗會攻擊我，狗狗當時看起來就和其他狗一樣，只是正常撲過來，我甚至沒發現牠扯下我的嘴唇」，直到朋友幫忙把狗移到其他房間，她到浴室照鏡子，才意識到剛剛發生什麼事，立即放聲尖叫。

奧戴爾雖然不忍心向警方舉報朋友，朋友最後仍主動交出了肇事寵物犬，她表示，「我的朋友也很痛苦，我無法想像目睹這一切的她是什麼感受，但這不是她的錯」。

奧戴爾在接受多次手術後，現在還是不能咀嚼，只能吃流質食物，目前失業的她，親友幫忙在網路舉辦募款活動，希望大家能助她走出難關。