溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

▲女被拉布拉多犬攻擊毀容。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)。

記者李振慧/綜合報導

美國聖路易斯市30歲女子奧戴爾(Charlie O'Dell)拜訪朋友家時,突然被對方所養的拉布拉多犬攻擊,由於狗狗平常性情十分溫馴,當下大家都嚇了一大跳,送醫發現嘴唇被咬下一大塊毀容。

事件發生在上月19日,奧戴爾被拉布拉多犬同時咬掉上下嘴唇,導致她的動脈外露大量流血,由於太過疼痛當場昏倒,就醫後雖然順利縫合,但容貌很難再恢復從前模樣。

