她好奇「男生抱抱在想什麼？」　網超誠實解答：不要起反應

▲大部分情侶交往時，都會有親密的肢體接觸。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者郭卉寧／綜合報導

情侶交往時，大多都會有牽手、抱抱和親親等肢體接觸。近日，就有一名女網友好奇發問：「男生抱女生時，都在想什麼？」貼文發出後引起熱議，不少男性紛紛回答擁抱時的真實想法，「想小孩的名字」、「好軟好香好喜歡」。

原PO在《Dcard》以「男生抱女生的時候都在想什麼」為題發文指出，自己一直都很好奇，男生和女生抱抱時，心中會出現什麼想法，「會想著女生抱起來好軟之類的？還是色色的事？還是會很害羞？還是好喜歡對方的心情快滿出來？」

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貼文曝光後，引來一大票男性熱烈討論，紛紛解答抱抱時的內心想法，「我都在想拜託不要起反應」、「不要勃起不要勃起不要勃起」、「想小孩的名字」、「希望時間能凍結在這一刻」、「女生果然是水做的，香香軟軟」、「簡單講就是一種很滿足的感覺」、「我會超大力抱，想把她擠爆，請跟我說我不是孤單的」。

此外，還有網友搞笑回應，「我都在她背後滑手機」、「她的頭可以讓我墊下巴欸」、「可以了嗎？好了嗎？好想趕快回家」；不過，也有很多人表示，抱抱時不會有特別的想法，「不會特別想什麼欸」、「我的血液通常都不在大腦，所以我也沒印象我當下在想什麼」。