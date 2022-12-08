超愛亂花！4對星座CP「禁不起金錢考驗」　常吵架鬧分手

▲你和另一半也因為金錢觀不同常常吵架嗎？（示意圖／pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

在交往過程中，你和另一半常因為金錢觀念不合，或為柴米油鹽醬醋茶而起爭執嗎？其中一人花錢總是大手大腳未經深思熟慮，還是看不下去對方超小氣，一點小錢都要斤斤計較？陸媒《搜狐》星座專欄分析4對星座情侶「禁不起金錢考驗」，常常為錢吵架，你們就是這樣分手的嗎。

4對星座CP金錢觀超不合，禁不起金錢考驗鬧分手：

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1.牡羊女vs.摩羯男

大咧咧個性的牡羊女，對金錢花費沒有概念，錢放口袋好像會咬人，抱持有錢在手就多花，沒錢就少花的態度。反觀另一半摩羯男並不是太大方，不像其他星座男會放任女友不動腦的買個不停，總是在對方買東西時，一直在耳邊碎碎念，這兩人走在一起遲早會因為錢分手。

2.巨蟹女vs.牡羊男

巨蟹女體貼溫柔又善解人意，是標準的賢妻良母；而牡羊男堅強勇敢，有大男人主義，兩人看似天生一對，卻也敵不過金錢考驗。雖然持家有道巨蟹座不太計較另一半怎麼花錢，但容易衝動的牡羊，常聽信別人報好康就腦波弱砸重本在投資上，知道被騙了也會因大男人主義深怕沒面子，自覺沒有能力給對方好生活而選擇離開。

▲花錢方式不同，是許多情侶起爭執的點。（示意圖／記者許力方攝）

3.處女女vs.射手男

看似高貴大方的處女座其實很節省、斤斤計較，買東西討價還價，一購物就會一秒從淑女形象轉為歐巴桑。射手男則愛玩，喜歡和酒肉朋友談天說地，一出門就會花錢，注重精神上開心就好，完全不在意花了多少。這時另一半會叨念射手座裝大方亂花錢，聽久了令人相當厭惡，看到就想躲，試想這段戀情該怎麼走得長久。

4.雙子女vs.天秤男

花錢大手大腳的雙子女完全不懂節制，只要看中喜歡的物品就會爽快地買，完全沒在管月末已經要吃土了。而天秤男則是理性有計畫的星座，看到另一半花錢如流水特別不爽，兩人相處中也常因為錢的問題，吵鬧不休。

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