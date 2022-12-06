別錯過！「5星座男」交往時間越久愛越深　決不輕易放棄對方

▲「5星座」男生交往時間越久，會愛對方愛得越深。（圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者林郁婷／綜合報導

男女交往總是剛開始時最美好，但隨著時間推移，在熱戀期後感情會逐漸趨於平淡，不過並不是每個男生都是如此，《媽媽經‧學知識》運勢專欄就指出，有5星座的男生完全沒有這類問題，反而相處時間越長，就愛得越深，也很願意和伴侶同甘共苦，不會輕易放棄一段感情，可說是優質的老公人選，快來看看有哪些星座吧！

第五名：牡羊男

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很多牡羊男年輕時，可能會辜負女生的心，因為不懂愛情是什麼，所以需要對方先給出無私的愛，他們才能慢慢從對方身上學到如何愛。牡羊男通常越老越熱情，若曾經被眾叛親離，最後只剩伴侶陪在身邊，就會格外愛惜、呵護，也願意陪她同甘共苦。

第四名：天蠍男

天蠍男容易一開始就把花招用完，因此交往時，會有一段時間是危機期，對方也會開始評估之間的關係，然而當通過危險期後，也會慢慢找回感覺，所以有時後面那一段更為重要，這時的他們會讓對方越來越開心，因為心裡只有妳。

第三名：天秤男

天秤男戀愛時，一開始會不斷挑戰對方底線，因為沒有安全感，也不相信什麼事情是天長地久，可是他們心裡明白，當開始越來越依賴、沒有對方會慌張時，就表示真的投入了，但他們又很反感這種慌張，因此見面時會生氣、擺臭臉，這時候只要撒嬌，就知道妳在他們心目中越來越有份量。

第二名：處女男

處女男對任何事情都充滿熱情，所以這種人也會衷心地感謝另一半，與他一起維護戀情和家庭，他們為了家庭的成功，會很樂於付出，彼此之間的感情也會越來越升溫。

第一名：摩羯男

摩羯男一開始會想要訓練女朋友，讓對方發揮長處、優點，並適時修正缺點，在這個過程當中，他也會越來越欣賞對方，因為他其實很怕對方停下腳步。而一旦對方通過考核，變得越來越好，他們也會越來越愛，所以想成為摩羯男的伴侶需要不斷進步。

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