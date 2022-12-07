男友曾約砲！「床頭櫃驚人1幕」妹子整晚睡不著　網逆風反挺

▲原PO與男友交往3個月。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「不小心看到男友的床頭櫃...」一名女網友傷心表示，最近去男友家過夜時，發現櫃子囤了6盒保險套，這一幕讓她的不安全感大爆發，主因是男友曾有約砲黑歷史，讓原PO哀號「該如何克服？直接問他嗎？」文章曝光後，一票網友卻反酸，「明知自己會很在意，卻還是跳上船？」

一名女網友在Dcard表示，她與男友是透過交友App認識的，而男友坦承單身期間會約砲，對於這過去黑歷史，原PO也很難不在意，因此交往後，男友都會報備行蹤、開定位，好讓原PO有安全感。

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怎料，最近去男友家過夜時，原PO打開床頭櫃幫男友拿東西時，下一幕畫面卻傻眼了，「一打開看到很多保險套」，目測至少有6盒套套，當下讓原PO心碎滿地。

原PO難受直言，「那種不安感又跑出來了，很怕他對我只是想玩玩而已，擔心只有我一個人暈船？」畢竟當初只聊1個月就約見面，「約出來幾次後...就順利在一起了！」

原PO也強調，她還沒準備好獻身，因此兩人只進展到愛撫與親吻，如今內心跨不過那道坎，「他很尊重我...就抱著我睡覺，但我滿腦子都是剛剛看到的保險套，怎麼睡得著？該如何克服？直接問他嗎？」

▲原PO驚見男友囤了一堆保險套。（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，一票網友卻逆風反挺男方，「他都有做到提前告知的責任了，啊你明知自己會很在意，卻還是跳上船？」「不是啊...懂得用套不是很有責任感嗎？你怕他是不是只為了上床，這是另外觀察，況且你拒絕，他也尊重你，交往前就知道會約砲，那你可以不用跟約砲前科的人在一起，不安感是自己造成的」、「這麼多保險套，為何你就不會想著，他是為你而準備的呢」、「我男友會趁特價囤半年份保險套，供你參考」。

但也有人認為，「男友感覺很會玩...小心，約砲是他的過去，過不去的話建議分手」、「你觀察一個月。如果保險套變少了，還需要問嗎」、「那就不要找會約砲的男生，結案」、「他是故意讓你看到這些套子的吧」。