爽傳大奶妹片！男友敲碗「希望妳有這種身材」　網1招神反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前傻眼抱怨，男友傳來「大奶正妹」的影片，並笑說希望她有這樣的身材，這番話讓她心裡很不好受，同時也好奇「是否是自己反應過度了？」對此，網友們一面倒挺原po，更教戰神招反擊。

女網友昨在Dcard發文吐苦水，當天男友突然傳了個IG影片，直呼「寶寶我滑到的，但我希望妳有這種身材，扣掉arms。」儘管對方事後打電話解釋，說初衷是希望能一起健身，但仍讓她覺得，自己被比較或在男友心裡不夠好。

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▲男友傳大奶妹的影片給她。（圖／翻攝自Dcard）

面對男友白目的舉動，她傻眼表示，「那他幹嘛不乾脆直接找個身材符合他理想的女生？我過了很久還是覺得超級不舒服，不知道是不是我反應過度？」

PO文引起熱烈迴響，就有女生貼出車銀優、KAI和孔劉這三位頂級男神的照片，並分別下註解「希望你跟他一樣帥」、「身材跟他一樣好」，還有「跟他一樣有錢又暖又專情」，同時笑說「圖片都是網路上找的，可以自行換成妳喜歡的。」

▲車銀優（左）、KAI（中）、孔劉（右）。（圖／翻攝自IG／eunwo.o_c、zkdlin、gongyoo_official）

而廣大網友也紛紛回應，「交往後還一直拿來比較，有夠沒水準，我都直接找有這種身材的當女朋友」、「你也傳猛男給他，說希望他有這種身材」、「無言，超不尊重另一半」、「無言欸...憑什麼就要變成他喜歡的樣子阿，我就問他自己身材好不好，建議分+1」、「真的會讓人不舒服」、「看那些東西無所謂，但什麼叫希望妳有這種身材啊，真的很傷人，絕對不是妳反應過度」。

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