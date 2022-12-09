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林奕華傳接台北市副市長　「黨內已在討論立委補選人選」

▲▼蘇貞昌 薛瑞元 林奕華 立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林奕華否認接下北市副市長職位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

台北市長當選人蔣萬安不到1個月就要上任，小內閣人選頗受外界關注，傳立委林奕華可能接任副市長，雖然蔣萬安對此保密到家，林奕華也否認，但有知情人士指出，黨內已經在討論林奕華選區大安區的立委補選人選。

蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜，面對記者不斷追問小內閣問題，蔣萬安搬出過去的「煮飯說」，表示大家都有煮飯經驗，過程當中不能把鍋蓋一直掀開，「一定是飯要煮好，甚至要等久一點再鍋蓋掀開飯才會香」。

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安5日與現任台北市長柯文哲進行新舊市政工作交接。（圖／記者湯興漢攝）

根據《東森新聞》報導，林奕華目前除了立委工作要顧，身為蔣萬安競選總幹事，她也忙著市政交接，但私下已詢問過大安文山區的市議員，討論她離職的補選問題。

報導指出，林奕華為了避免被說是落跑立委，計畫到明年2月1日再辭職，國民黨議員徐弘庭則指出，「目前（補選）仍然是一個假設性問題，不過我想過去大家都知道，我曾經爭取過立法委員的初選，任何有助於藍軍的世代交替，以及有助於增加立法委員的戰力，我想我們都會試著去嘗試，我們不會做排斥」。

根據《自由時報》報導，林奕華昨（8）日下午受訪表示，「沒有（接任副市長），每天都有報導，沒有、沒有」，不過有知情人士透露，近期國民黨大安文山區議員徐弘庭、王欣儀、陳錦祥等人，確實在討論林奕華的大安區立委人選，但陳錦祥打算爭取議長、新人楊植斗不列入名單，其他議員都有機會在補選出線。

根據本站報導《談「小內閣」人選狂跳針！　蔣萬安皆回「專業、品格、用人唯才」》，蔣萬安先前受訪表示，團隊尋覓人才都在作業中，也在積極爭取符合專業、品格、用人唯才標準的人選，「好酒沈甕底」，接下來會提出讓市民朋友滿意的名單，除此之外皆不願多談。

針對媒體追問，立委林奕華擔任交接小組召集人是否為進入市府做準備？蔣萬安還是選擇同樣的答案，「相關人才徵詢作業跟過程都會聽取各方意見。」

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