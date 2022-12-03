談「小內閣」人選狂跳針！　蔣萬安皆回「專業、品格、用人唯才」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安「小內閣」尚未出爐，將於12月5日與台北市長柯文哲於北市府討論交接事宜，不過柯文哲受訪時酸，蔣萬安大問題可能是人還沒找好。蔣萬安今（3）日被問及小內閣仍不願鬆口，僅不斷重申用人三原則，專業、品格操守、用人唯才。甚至連外媒關心蔣經國相關議題，蔣萬安仍回答「專注在人才尋覓」，避談蔣家議題以及小內閣人選。

蔣萬安今日下午出席中國國民黨台北市黨部感恩茶會，現場有外國媒體記者用英文針對蔣家身分提問，但蔣萬安卻未正面回應，僅用中文回應謝謝，開始答起小內閣人選問題，表示主要還是專注在人才尋覓過程，團隊也在規畫後續符合市民期待的市政，這才是目前關注的焦點。

▲台北市長當選人蔣萬安出席國民黨台北市黨部感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

媒體持續追問是否會延攬前市長郝龍斌市府團隊人員、或是新北市侯市府團隊？蔣萬安皆回覆，團隊尋覓人才都在作業中，也在積極爭取符合專業、品格、用人唯才標準的人選，「好酒沈甕底」，接下來會提出讓市民朋友滿意的名單，除此之外皆不願多談。

媒體再追問，立委林奕華擔任交接小組召集人是否為進入市府做準備？蔣萬安還是選擇同樣的答案，「相關人才徵詢作業跟過程都會聽取各方意見。」