允能80座風機有50%MIT　中鼎團隊首曝挑戰與進軍國際關鍵

▲雲林允能風場80座風機有50%是Made In Taiwan 。（圖／翻攝天豐新能源粉專，下同）

記者陳弘修／台北報導

在淨零排碳的國際趨勢下，我國政府立下離岸風電2025年累計發電量需達5.6GW，提供全台393萬戶年用電量的目標。新能源的開發與國產化的挑戰度有多高？對於位於雲林的允能風場，80座風機當中就有50%是Made In Taiwan，當時承攬工程的俊鼎機械廠風電專案特助（廠長）張家瑞表示，這是他進入中鼎集團33年以來，所碰到最艱辛，但也是最有成就的一個案子。

允能雲林離岸風場是天豐新能源在台灣開發的第一座風場，也是台灣首座含國產化成分的離岸風場，並將台灣在地廠商推向國際供應鏈。

在打造風場的過程中，40座水下基礎轉接段是由中鼎集團旗下俊鼎機械廠所承攬，由於缺乏離岸風電相關製造經驗、製造初期進度遠遠落後於預期，原訂一年內要完成40座轉接段製造，卻遲至第五個月才完成1座，以當時的速度即使不眠不休地趕工也無法如期交貨。

不過，天豐新能源看到製造商的需求與瓶頸，反而選擇以合作的角度，派駐的國外專家團隊積極輔導，一步步協助改善製造管理流程，最後跟承攬廠商一起順利克服技術挑戰，如期、如質完工，同時將管理流程複製到其他案場，對於允能雲林風場而言，這不僅是國產化的重要里程碑，同時也為在地廠商進軍國際供應鏈打下重要基礎。

透過回憶心路歷程的影片，俊鼎機械、時任風電專案督導的趙國華表示，一開始當我們知道說被允能選定為國產化的一個團隊的時候,，我們當然是非常的高興，因為這個將是我們要代表台灣迎接全球市場的一個契機。

不過，當時俊鼎團隊的廠長張家瑞隨後發現，當真正開始投入生產，所遇到的挑戰超乎想像，原定一年內製造四十支轉階段，當第一座產出時已歷時五個月，以當時的速度，儘管不眠不休，也無法如期的完工。

俊鼎團隊成員們表示，由於當時的國內廠商過去沒有實際離岸風電水下基礎製造經驗，以致面臨許多技術上的學習瓶頸。可是沒想到允能風場並沒有用合約來施壓，反而派國外有實際水下基礎生產經驗的專案團隊來協助，在允能與國外專家提議將製造工法改為序列式生產，同時進行多種製程作業，達到縮短工期的功效，相較過去人工測量與標準化模具的觀念，透過治具生產、快速定位，製造時間由每座七天縮短為每座五天。

後來，俊鼎也向允能大膽的提出用多台機器來從事焊接，加速製造時程，「在那時候 是一個很大膽的提議, 可是允能嘗試各種的可能，與我們一起沒日沒夜的研究，成功客服焊接的公差，做到四台焊機同步進行，這樣的技術突破，在國外也沒有做過的，我們利用八個月的時間趕上了進度，品質也符合歐洲的規範的要求，成為進入國際市場的敲門磚。」

當時的廠長張家瑞表示，這個案子是他進入中鼎集團33年以來所碰到最艱辛、最具有挑戰性，但也是最有成就的一個案子，後來也將允能的管理流程與關鍵技術，成功複製運用到其他的案場。

時任風電專案督導的趙國華也表示，從這個進度落後到超前，「允能從來沒改變國產化的決心，看到他們在第二階段完成百分之百國產化承諾的離岸風場，甚至超過百分之一百，做為一份子，我們也感到非常的驕傲。」