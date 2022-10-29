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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美商來台投資再生綠能　AIT：盼半導體產業有穩定永續電力供應

▲▼允能雲林離岸風場。（圖／翻攝自Facebook／達德能源集團 wpd Taiwan）

▲離岸風電。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

美中貿易、科技戰開打將半導體推上話題熱點，台灣作為全球半導體業中舉足輕重的角色，須仰賴穩定、永續的電力供應，美國在台協會（AIT）商務組長歐瑞德（Brent E. Omdahl）昨（28日）在外商投資公司「天豐新能源」（Skyborn Renewables）舉辦的離岸風電融資創新研討會中就表示，希望透過研討會能導引更多資金投入能源轉型，一起為離岸風電融資議題尋求新解，同時希望美台於TTIC架構下，除了半導體、電動車、網絡安全和5G之外，也能在再生能源和儲能上擴大投資合作。

歐瑞德表示，了解這樣的能源現況是重中之重，因為台灣在全球供應鏈上扮演舉足輕重的角色，尤其是半導體業，半導體全球短缺的問題衝擊著全球產業和經濟，但這個產業必需仰賴穩定而永續的電力供應，才能支持其未來成長，但從現實面而言，目前GIP和天豐新能源尚未完成的專案，在未來達成後，必能促進全球的經濟發展。

歐瑞德指出，全球再生能源市場中，GIP已證明能勝任這項任務，身為全球領先的基礎建設基金管理巨頭，總管理資產超過840億美元，擁有如此優越的財務專業和技術支援，「天豐新能源」無疑將能在台灣風場專案獲致成功。

另外，歐瑞德也提到，去年2021年12月7日，在一場美國商務部長雷蒙多（Raimondo）與經濟部長王美花的會議中，台美雙方建立一項新機制，稱為TTIC（台美科技貿易暨投資合作架構），旨在深化美台間五大策略性領域的夥伴關係。

歐瑞德指出，美台夥伴關係，除了半導體、電動車、網絡安全和5G之外，也期盼在再生能源和儲能上合作，有助於台美未來數十年的貿易和投資關係，因此他也非常樂見GIP／天豐新能源協助台灣建立更前瞻性和永續的綠電藍圖，而這項投資正是希望透過TTIC架構來大力提倡、支持和強化的重點項目。

出席這場研討會的產官學界代表也特別針對台灣離岸風電第三階段首要面臨的融資議題進行討論，希望導引更多資金投入能源轉型的可行性，為離岸風電融資議題共尋新解。

▼美商投資「天豐新能源」在台成立，AIT商務組長歐瑞德盼助綠色之島確保半導體供應穩定。（圖／ETtoday）

▲▼天豐新能源在台成立，AIT商務組長歐瑞德盼綠色之島確保半導體供應穩定。（圖／ETtoday）

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