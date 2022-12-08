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社會 社會焦點 保障人權

「青埔寨」求職3死！犯保士林分會供法律諮詢...家屬最擔心這事

▲▼ 犯保士林分會提供。（圖／犯保士林分會提供）

▲「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，犯保士林分會一路相陪傷心家屬。（圖／犯保士林分會提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市警方11月於淡水、青埔破獲「台版柬埔寨」求職詐騙集團，被囚禁的61名被害人當中3人不幸遭虐棄屍，分別為黃男、黃女、林男，犯保士林分會在檢方協助下，第一時間赴殯儀館陪同家屬解剖相驗，並做簡單說明法律訴訟權及提供訴訟獲知平台訊息，啟動一路相伴陪同服務，8日更舉辦法律座談會，替被害家屬目前最擔心的一件事做面對面諮詢。

38歲黃男、57歲林男、45歲黃女求職誤入詐騙集團陷阱，不幸喪命，導致家人間無法再享天倫之樂，今（8日）犯保士林分會，在檢方協助下，得知3名被害人家屬將到地檢署開庭，特別在同日安排一路相伴法律座談會，提供3名家屬法律訴訟程序之說明及法律諮詢，讓家屬充份了解及掌握被害人家屬權益。

座談會由分會林志銜主委主持，律師團隊分別面對面與黃女之子、黃男母親、林男胞兄做詳談，向他們說明訴訟程序，由於3名被害人突離世，「保險理賠」與「財產繼承」，也讓家屬措手不及，因此律師團隊也針對該問題給與進一步建議，並協助家屬在有限時間內完成遺產繼承或拋棄繼承的法定程序，讓家屬們可以降低對訴訟的不安及焦慮。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保士林分會提供法律座談會，讓不幸喪命的求職被害人3名家屬能得到充分法律諮詢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，犯保士林分會表示，會持續抱持著「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，給予被害家庭即時關懷助，及長期的訴訟一路相伴陪同等服務，都是希望在犯罪被害家庭生命陷落時，給予被害人及其家屬多點扶持，幫助他們有可以繼續往前的動力，減少社會的弱勢，促進社會更祥和，犯保士林分會秉持人溺己溺、關懷陪伴精神，有關被害人保護的相關問題，歡迎隨時聯絡保護專線：0800-005-850洽詢。

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