內湖三總傳採購弊案！檢兵分10路搜索...醫療資訊組長20萬交保

▲內湖三軍總醫院驚爆「資訊安全維護」與投標廠商傳出弊案，士林地檢署兵分10路執行搜索。（資料照／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖三軍總醫院傳出採購弊案，醫療資訊組系統林姓組長（現已退伍）疑從2012年起，涉嫌不實驗收並重複採購9個「資訊安全設備維護」標案，總價約4000萬元左右，士林地檢署7日依違反《貪污治罪條例》圖利等罪，分10處搜索，包含三總及林姓組長與永磐科技公司等7人，檢方複訊後，林、張姓廠商承辦各20萬交保，其餘涉案人6萬至10萬交保。

據了解，永磐科技創立於1982年，始於網路系統整合業，更是資通訊代理商，並建置台大、榮總、三總80%至90%的網路設備與架構。

前三總醫療資訊系統工程組林姓組長，從2012年起至2021年承辦「資訊安全設備維護」等9項標案共4000多萬元，卻涉嫌不實驗收且重複採購，違反招標規範，進而圖利永磐科技公司，林姓組長現已退伍。

士林地檢署7日指揮調查局，兵分10路搜索三軍總醫院、永磐科技等，查扣相關證物，檢方複訊後永磐科技楊姓負責人請回、永磐科技張姓業務20萬元交保；三總3名承辦人各6萬及10萬交保，前林姓組長則依違反貪汙治罪條例之圖利罪20萬交保。