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快訊／馬來西亞女大生魂斷台男手上！　檢方48天偵結起訴

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲蔡姓女大生在士林租屋處慘遭30歲陳柏諺殺害，案發至今48天，士林地檢署依殺人罪將陳男起訴。（圖／翻攝自當事人IG）

記者黃宥寧／台北報導

24歲馬來西亞蔡姓女大生遭30歲陳柏諺殺害，陳嫌稱，與蔡女交往5天不滿女方狂花他的錢，10月13日雙方爆發口角，因此痛下殺手殺害，他第一時間向警供稱是「加工自殺」、「嚇嚇她」，而蔡女解剖報告顯示，頸部有瘀傷，骨頭出現裂痕，推翻其謊言。士林地檢署如火如荼偵辦，火速偵結，今（29日）依殺人罪提起公訴。

蔡姓女大生10月13日晚間被發現在士林租屋處遭殺害，陳嫌事後跑回鶯歌住處服大量止痛藥，其母發現後立刻打119求救，送醫時他吐露「殺了一個人」，隨即昏迷洗胃後，他向警辯稱是女大生想尋短，因此協助加工，後來又改口稱，2人4月間透過IG相識，並在網路上聊天，今年8月蔡女與原本男友分手後，2人才有較進一步發展。

陳嫌進一步稱，雙方10月8日正式展開交往，出入高級餐廳等，短短交往5天就花了他不少錢，10月13日上午2人爆發口角，他以枕頭不慎悶死蔡女，還強調當時「只是想嚇嚇她」，沒想到會害命。

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲陳柏諺原名為陳巍元，他於臉書時常分享佛法，營造出富有正能量假象。（圖／翻攝自Facebook）

檢警火速在10月16日安排解剖蔡女遺體，發現其頸部有瘀傷、頸骨裂痕，血液有藥物成分，鼻腔、氣管未發現棉絮纖維，這也讓命案明朗化，更直接推翻陳嫌謊言；至於他先前供稱，蔡女有多次尋短，但經查根本未有相關送醫紀錄等。

承辦檢察官為了解命案發生經過，將2人手機、平板送鑑識科鑑定還原，花費大量時間逐一過濾查看，經歷48天偵查期間，終於在相關物證下，拼湊還原出在案發房間內發生一切，今（29日）以殺人罪起訴陳嫌，起訴理由尚待公布。

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