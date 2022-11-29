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「足控」勒斃馬國女大生！曾搜「孩子成手下亡魂」...疑模仿殺人魔

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲陳柏諺勒斃馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，向檢警表示自己相當愛蔡女。（圖／翻攝自當事人IG）

記者黃宥寧／台北報導

篤信佛教、30歲的陳柏諺上月徒手勒斃馬來西亞籍蔡姓女大生，今（29日）被士林地檢署依殺人罪起訴，並求處重刑。檢警偵查時發現，陳嫌9月曾搜尋「妻子、女友、孩子皆成他手下亡魂」等恐怖文章，內容是多年前為詐領保險金、18年內殺了2妻3子，被稱「殺人魔王」的陳瑞欽，豈料陳柏諺閱讀後疑在心中埋下殺人的邪惡種子。

檢警調查發現，陳柏諺於9月18日以手機搜尋「殺女友為度她成佛」、「為什麼拿殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂 ...號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等令人感到毛骨悚然文章，其中「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂 」該篇文章，則是在講述2003年震撼全台的「詐保殺人魔」陳瑞欽。

2003年5月陳瑞欽以安眠藥迷昏1名陳姓女子，並載到南投山區性侵、強盜財物，並以石頭重擊陳女後腦，推下山崖導致死亡，才揭發陳男「神不知鬼不覺」18年內殺了2任妻子及3個兒子詐領保險金的駭人過程，陳男連續殺害5名親人，2度獲減刑逃過死刑，但性侵性侵殺人案遭判死刑，他也於2013年4月遭槍決伏法。

孰料，陳柏諺在瀏覽悚然文章後，竟2度前往藥局購買大量止痛藥物放置家中，準備「有朝一日」殺人後畏罪自殺。

▲陳柏諺在瀏覽完悚然文章後，在心中埋下殺人種子。（圖／翻攝自Facebook）

陳嫌買完藥後，以IG私訊今年4月間打過招呼的網美蔡姓女大生，蔡女基於直播工作與禮貌性也予以回覆，陳嫌見蔡女熱絡回覆後，主動約10月7日碰面，雙方則開始有了密集聯繫，陳男也開始進出蔡女位在士林租屋處；12日晚間陳嫌再度到蔡女租屋處，並在13日凌晨透過一卡通轉出9萬9999元給蔡女，當作其自創品牌的贊助金。

不料過了短短幾小時，翌日上午10時許，陳嫌便反悔要求想拿回款項，遭蔡女拒絕，當場氣得徒手狠掐蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛。過程中，他察覺蔡女因頸部遭掐住無法說話，卻未鬆手，直到見蔡女斷氣後，才逃回鶯歌租屋處，試圖服藥輕生。

由於他傳訊給胞姊透露尋短念頭，家人趕緊報案，警方破門搶救後，他才透露「我殺人了」，並說出蔡女全名及地址，並說「她已經死透了，我不敢自殺而已」，警也隨即在蔡女租處發現屍體。

檢警調查時，陳男仍堅稱說「我真的很愛她，只是失手了」，但進一步也發現他曾在案發後傳訊給父親說：「其實我本來是要殺林ＯＯ的。」據了解，該名林ＯＯ是名女性，並非其前女友，而林女與陳嫌關係為何也不得而知。

蔡女的閨蜜證述，10月12日晚間，曾和蔡女聊天，蔡女說陳嫌是「足控」所以還在考慮是否要與對方交往，因此陳嫌第一時間曾說「2人10月8日正式展開交往，出入高級餐廳等」，恐怕只是他一廂情願。

▲▼ 陳柏諺騷擾 。（圖／讀者提供）

▲陳柏諺時常在IG等社群騷擾長相亮麗的網美。（圖／讀者提供）

檢方根據相關事證，依殺人罪將陳嫌起訴，審酌陳嫌大學畢業、已出社會工作，有相當智識和社會經歷，卻因細故爭吵不理性溝通選擇殺人，造成被害人家屬一生無法彌補的巨大傷痛，犯後供述不一，僅因警方到場不得不坦承殺人，就算符合自首，也非內心真誠悔悟，建請法院勿依法減刑從重量刑。

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