快訊／同戶口突增10人　士檢抓到八里里長女候選人「幽靈人口」

▲士林地檢署偵辦幽靈人口案件，揪到新北市八里區某女里長為求連任竟揪人遷戶籍。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

「九合一選舉」倒數計時！士林地檢署李安蕣檢察官今（23日）指揮蘆洲警分局、新北市調查處、新北專勤隊等單位組成專案小組，認新北市八里區林姓里長候選人涉嫌虛偽遷移戶籍（幽靈人口），傳喚林女、張姓共犯及選民9人到案說明，複訊後，認林等人涉犯意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯罪嫌疑重大，諭知林女5萬交保。

據了解，林女為該里現任里長，因熱心投入地方事務，備受里民肯定，服務10餘年之久，但這次疑出現強勁對手，林女為求連任，與張姓樁腳找來數10名選民陸續搬入張家，因短時間異常增加10餘人，疑有虛偽遷徙選民即所謂幽靈人口情事，引起注意。

對此，士林地檢署李安蕣檢察官在積極蒐集證據後，於今（23）日指揮蘆洲警分局等單位組成專案小組，傳喚通知新北市八里區林女、張姓共犯及選民9人到案說明，經檢察官訊問後，認為林女等人涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，分別諭知林女5萬交保、張姓共犯1萬元交保候傳；；其餘選民則分別諭知1萬元交保。

士檢強調，11月26日將舉行九合一地方大選，選舉進入白熱化階段，依據過往選舉查察經驗，賄選等不法行為即將進入高峰期，繆檢察長為此也在近日率領主任檢察官再次親訪轄內所有分局，督導各項選舉查察業務，期勉基層員警均能持續積極蒐報情資，全力查察各項妨害選舉案件。

士檢也從本月11日起迄選舉日，每日都由檢察官前往各激烈選區派出所，並指派駐署調查官就各候選人的競選活動偵蒐，期能及時掌握各方候選陣營動向，積極查賄制暴，最後也呼籲候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，更請選民不要賣票，也希望民眾如有發現賄選等不法情事，能勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保

密，請檢舉人放心。希望全民共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能之目標。

