北市里長候選人送「大陸製快篩」　靠微信求斗內...反滲透法起訴！

▲北市內湖區清白里邱姓里長候選人，涉收大陸助選資金，購買快篩劑發送有投票權選民請求投票支持，士林地檢署依反滲透法等罪將她提起公訴。（圖／翻攝自Facebook／邱姓里長候選人）

記者黃宥寧／台北報導

9合1選舉告一段落！士林地檢署今（28日）指出，北市內湖區清白里女里長邱姓候選人，涉收受大陸競選資金，於6月間送「中製快篩劑」，同時向選民預告將要競選里長，進行請求支持，檢方經積極清查資金流向、約談證人後，依反滲透法、醫療器材管理法等罪將邱女、陳姓丈夫提起公訴，並建請法院依反滲透法第7條加重其刑。

檢調查出，邱女為內湖區清白里某社區發展協會理事長，而其丈夫陳男則擔任榮譽理事長。另外，邱女也於2018年3月間至2019年間擔任福建省某綜合實驗社區的社區營造師。

據悉，陳男過去兩度參選該清白里里長失利，因此在與邱女商議後，於2022年4、5月間決定，由邱女出面參選里長，透過微信將人頭資料傳給「台工部」、「廈門寶太公司」申報6000支中國製造快篩試劑，陳姓丈夫則擔任輔選工作，共同處理選舉事務，邱女則在同年6月18日、22日在臉書PO文說「清白里里民」、「設籍清白里里民」資格者，可領取快篩試劑5支，以此賄選方式請求支持。

▼內湖區清白里里長邱姓候選人選舉公報。（圖／翻攝自Facebook／邱姓里長候選人）

檢方傳馬姓里民等9人，他們則表示，邱女發送傳單，而陳姓助選員則說「8月29日登記參選里長，希望里民能投她一票」，邱女向檢調解釋，是台商協會的吳姓朋友贈送給她，她是出於好意才會發送給里民。

檢調9月間進行搜索、約談行動後，積極清查資金流向，據有信證人，及邱女扣案手機發現，她都以大陸最有名的即時通訊「微信」與「資助人」聯繫，並接受對方資金資助和委託，在9合1大選中贊助競選活動等，依涉犯《反滲透法》提起公訴，另，新冠病毒檢驗試劑為第三級醫療器材，依「醫療器材管理法」規定，僅有醫療器材商及藥局可販售，依違反醫療器材管理法加碼起訴，建請法院依反滲透法第7條建請加重其刑。

據了解，邱女為蔣萬安內湖後援會總幹事，案發時其服務處人員解釋「快篩是友人贈送」，出於好心才送給當地里民，並無賄選意思，而諷刺的是，邱女選舉公報大字寫著「改變的力量清白會更好」結果竟涉不法，也落選。

反滲透法於2020年1月15日公布施行，邱女里長送快篩求票案為反滲透法施行以來，為士林地檢署首件偵辦起訴。