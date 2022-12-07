　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前男友討避孕環1200！瞎扯「使用者付費」　她嘆：沒錢不要交女友

▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO發現前男友很愛計較花費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，她剛認識前男友覺得很有話聊，但交往後才知道他很計較花費，前男友很常叫外送，到了月底又喊沒錢，而2人吵架分手後，他還要求還他2個月避孕環的錢，讓她超傻眼。

一名女網友近日在論壇《Dcard》發文，「自己付錢的部分是用兩個人約會金額的加總，我付錢的部分只有算我花在他身上的部分，然後跟我說覺得我都沒在付出，付很少，我出去玩還有記得買東西送他跟他家人耶，所以我得送名牌才能感受到我的付出嗎，我覺得如果這麼在意金額那可以當朋友，AA沒問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊天記錄。（圖／翻攝《Dcard》，下同）

▲聊天紀錄。（圖／翻攝《Dcard》，下同）

原PO表示，前男友每天都叫外送，月底又喊沒錢，「跟他說自己煮比較省他也懶，說也沒餓到我，然後手頭緊還想花1萬多考駕照。」約她吃飯還先說自己手頭緊，「我假日都在家自己煮來吃，如果當月有花比較多的時候當然是減少外食次數不是嗎。」

聊天記錄。

▲聊天紀錄。

約會時，原PO大概都吃300元上下，原PO說，「他食量比較大有時候可能他要吃到7、800，而且也沒到全部都給他付欸，一週大概約會一次吧，又沒每天約會，之後感覺淡掉後我也很少出門約會了，少約會就不會沒錢啦，沒約會還沒錢那不是我害的喔，不想每個月一直聽到，這種理財觀念實在無法恭維，於是在一次次爭吵後我提了分手。」

原PO表示，當時她因為心軟原諒前男友，沒想到他還是活在自己的世界，經過一次爭吵後，前男友竟然跟她要2個月避孕環的錢1200元，「不喜歡戴套說套子很緊的人買了避孕環給我，欸不是你這個樣子誰會有興致做愛啊，買環除了避孕還可以調經啊，都不想做愛了我當然回，我可以調經啊，還跟我提什麼使用者付費的概念，女友是你的什麼情趣用品喔？」原PO嘆，「沒錢不要交女友啦，沒錢叫他去兼差還債他也不想，說上班很累。」她寧願單身寵愛自己。

貼文曝光後，網友紛紛留言「很可悲現在真的超多愛裝闊的窮逼，我現在也打算永遠單身」、「殺小食量一餐吃7、800迅猛龍嗎」、「他也是奇葩中的奇葩，看來註定是個不會有擔當的」、「套子能小氣不出，連避孕環都要討錢使用者付費，但他不好用，是不是也要退錢給你了」，但也有網友表示「像這種文大多都是避重就輕挑有利自己的說，妳說得沒錯還是單身吧，或是找一個有錢的男人才不會為了小錢爭吵」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
12月星座運勢排行榜　工作、財運、感情一次看
八點檔CP1／黃柏峰路邊甜吻馮容潔　王新凱不認輸加碼親吳玳慈
離職工程師為報復前公司　遠端登入伺服器「加密上鎖」癱瘓公司系統

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
CNN點名：台灣交通令人卻步　不利國際觀光
快訊／才爆9年婚變！男星無預警宣布結婚　娶「美女主播」
快訊／陸防疫大鬆綁！　健康碼成過去式
熱心藥師騎車送藥　陳屍圳溝「手中緊握藥袋」！死因曝光
邱國正拋金句「我智商低、吳怡農是誰？」　立委嚇傻
快訊／外送員「騎車進百貨」挨轟！　foodpanda回應了
只有今天！　「珍珠鮮奶茶買1送1」開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

環旅世界頒獎典禮登場　華航獲選「北亞最佳航空」大獎

阿嬤逼她跳槽到台積電：剛進去就月薪8萬！父母「1回答」反擊被讚爆

何芝寧開IG了！韓星級里長點名「我婆紫渝」　粉絲見1句話卻驚呆

獨／北一女不在、景女不去　元旦總統府女子樂儀旗隊表演恐開天窗

前男友討避孕環1200！瞎扯「使用者付費」　她嘆：沒錢不要交女友

外送員「牽車進百貨送餐」挨轟！　外送平台「還原始末」回應了

妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人　對話傻眼了

台中人10個月吃掉6億火鍋　築間宣布插旗「台中火鍋一條街」　

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

環旅世界頒獎典禮登場　華航獲選「北亞最佳航空」大獎

阿嬤逼她跳槽到台積電：剛進去就月薪8萬！父母「1回答」反擊被讚爆

何芝寧開IG了！韓星級里長點名「我婆紫渝」　粉絲見1句話卻驚呆

獨／北一女不在、景女不去　元旦總統府女子樂儀旗隊表演恐開天窗

前男友討避孕環1200！瞎扯「使用者付費」　她嘆：沒錢不要交女友

外送員「牽車進百貨送餐」挨轟！　外送平台「還原始末」回應了

妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人　對話傻眼了

台中人10個月吃掉6億火鍋　築間宣布插旗「台中火鍋一條街」　

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

BMW增添第6個亞太生產據點　3＆5系列、X3、X5未來可能出自這個廠

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

EPEX台北挑戰一天兩場演唱會：很幸福～　月底衝台南跨年

快訊／年終賽首戰！戴資穎不敵何冰嬌　接下來戰「泰國雙姝」

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

《英雄聯盟》LSB公開明年陣容　前DK上路加入、Ryu成為主教練

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

試手氣了！超商豪送「2台10萬機車」只剩21天　抽獎資格曝光

小英總統號召拚經濟　工商協進會吳東亮：缺工問題要精準因應

28歲女求子5年屢被判無望！醫靠「1技術」植入2胚胎讓她產下3胞胎

酒店瘋世足！北市警臨檢　驚見百名辣妹陪看球賽

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

新地標！台中三井LaLaport1／17試營運

更多熱門

相關新聞

醫替自己照胃鏡！猛吞粗長探測管...網全嚇傻

醫替自己照胃鏡！猛吞粗長探測管...網全嚇傻

早期胃癌患者手術後5年存活率可高達90％，若是被發現已是末期存活率僅剩20％～30％，而照胃鏡是發現胃癌的最佳檢查工具，由於須將探測管放入體內做侵入性的檢查，因此令許多民眾望之卻步。大陸就有一名醫生，竟自己替自己做胃鏡檢查，背後超暖原因也被曝光。

直擊八點檔2對CP「路邊甜吻」！

直擊八點檔2對CP「路邊甜吻」！

得知媽懷健康二寶！罕病兒託夢道別：很快再回來

得知媽懷健康二寶！罕病兒託夢道別：很快再回來

吳念軒「大眼正妹」新女友身分曝光！

吳念軒「大眼正妹」新女友身分曝光！

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

關鍵字：

周刊王Dcard避孕環

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面