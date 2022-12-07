前男友討避孕環1200！瞎扯「使用者付費」　她嘆：沒錢不要交女友

▲原PO發現前男友很愛計較花費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，她剛認識前男友覺得很有話聊，但交往後才知道他很計較花費，前男友很常叫外送，到了月底又喊沒錢，而2人吵架分手後，他還要求還他2個月避孕環的錢，讓她超傻眼。

一名女網友近日在論壇《Dcard》發文，「自己付錢的部分是用兩個人約會金額的加總，我付錢的部分只有算我花在他身上的部分，然後跟我說覺得我都沒在付出，付很少，我出去玩還有記得買東西送他跟他家人耶，所以我得送名牌才能感受到我的付出嗎，我覺得如果這麼在意金額那可以當朋友，AA沒問題。」

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▲聊天紀錄。（圖／翻攝《Dcard》，下同）

原PO表示，前男友每天都叫外送，月底又喊沒錢，「跟他說自己煮比較省他也懶，說也沒餓到我，然後手頭緊還想花1萬多考駕照。」約她吃飯還先說自己手頭緊，「我假日都在家自己煮來吃，如果當月有花比較多的時候當然是減少外食次數不是嗎。」

▲聊天紀錄。

約會時，原PO大概都吃300元上下，原PO說，「他食量比較大有時候可能他要吃到7、800，而且也沒到全部都給他付欸，一週大概約會一次吧，又沒每天約會，之後感覺淡掉後我也很少出門約會了，少約會就不會沒錢啦，沒約會還沒錢那不是我害的喔，不想每個月一直聽到，這種理財觀念實在無法恭維，於是在一次次爭吵後我提了分手。」

原PO表示，當時她因為心軟原諒前男友，沒想到他還是活在自己的世界，經過一次爭吵後，前男友竟然跟她要2個月避孕環的錢1200元，「不喜歡戴套說套子很緊的人買了避孕環給我，欸不是你這個樣子誰會有興致做愛啊，買環除了避孕還可以調經啊，都不想做愛了我當然回，我可以調經啊，還跟我提什麼使用者付費的概念，女友是你的什麼情趣用品喔？」原PO嘆，「沒錢不要交女友啦，沒錢叫他去兼差還債他也不想，說上班很累。」她寧願單身寵愛自己。

貼文曝光後，網友紛紛留言「很可悲現在真的超多愛裝闊的窮逼，我現在也打算永遠單身」、「殺小食量一餐吃7、800迅猛龍嗎」、「他也是奇葩中的奇葩，看來註定是個不會有擔當的」、「套子能小氣不出，連避孕環都要討錢使用者付費，但他不好用，是不是也要退錢給你了」，但也有網友表示「像這種文大多都是避重就輕挑有利自己的說，妳說得沒錯還是單身吧，或是找一個有錢的男人才不會為了小錢爭吵」。

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