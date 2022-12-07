立委爭取台東舉辦台灣燈會　要求觀光局考慮東部及離島

▲劉櫂豪爭取台東舉辦台灣燈會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪7日於立法院交通委員會質詢交通部部長王國材及觀光局局長張錫聰，針對台灣燈會對於地方的觀光文化發展幫助非常大，許多縣市都曾舉辦過，但在離島及花東等地區尚未曾舉辦，爭取台東舉辦台灣燈會並要求觀光局應積極輔導地方政府申請，以促進地方觀光發展，另針對後疫情時代的觀光措施，尤其國際包機應採用更有彈性方式，可以東進北出或東進南出，以提升旅遊誘因，爭取國際旅客來台東。

劉櫂豪說明，2023年台灣燈會將在台北市舉辦，這是23年後再度回到台北舉行台灣燈會。而這幾年台灣燈會由各縣市政府流輪舉辦，部分縣市甚至舉辦2次以上，但是離島地區、花東以及基隆市、新竹市都尚未舉辦過。依據觀光局的評估，舉辦台灣燈會每次都可吸引超過1千萬人次，對於地方的觀光、文化發展幫助非常大，觀光局應針對尚未舉辦過燈會的縣市，尤其是台東縣，積極輔導協助提案申請，以提升地方的觀光產業。張錫聰局長說明，台東縣政府因以往未曾提案，因此無法納入評估，目前審核都採一次評選2年方式為之，未來地方有意願會積極協助輔導。

劉櫂豪另表示，這幾年因為疫情影響，國人無法出國旅遊，觀光局也協助旅遊業者轉型開發更多國內遊程，而隨著後疫情時代，國門逐步開放，觀光局應研議具體的方案來配合旅遊市場復甦，爭取更多國際旅客來台，尤其是如何協助台東的觀光產業發展。劉櫂豪以國際包機為例，強調過去採團進團出的包機方式，不利台東的包機旅遊，倘可以彈性東進北出或東進南出，讓旅客台東落地後到各地去旅遊後，不必再回到台東出境，旅遊更有彈性，才更有誘因爭取國際包機來台東。王國材允諾會來研議規劃，另張錫聰也說明，針對明年的國旅也會擬定相關的獎補助措施，來刺激振興旅遊市場，加速觀光產業復甦。