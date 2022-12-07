第2530號水源涵養保安林命名活動　抽出限量獎項幸運得主

▲第2530號水源涵養保安林命名活動，7日公開抽獎 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



林務局台東林區管理處舉辦第2530號水源涵養保安林網路票選命名活動，已於111年11月30日截止，7日在台東林管處公開抽獎，抽出多功能自行車貨架包、玻璃保鮮盒等限量獎項，後續由主辦單位陸續將各獎項寄至得獎民眾提供之聯絡地址，詳細得獎名單將公布於台東林管處官網或臉書粉絲專頁。

位於綠島鄉的第2530號保安林主要功能為涵養水源以提供在地民生及農業灌溉用水，同時也是相當重要的離島生態環境與野生動植物棲地，更吸引了不少民眾到此親近山林、健行休憩，本次網路票選命名活動由台東綠島鄉公所提供“火燒島保安林”、“將軍岩保安林”、“石浮腳保安林”等3個名稱進行網路票選，期間共有126位民眾參與，依投票結果以“火燒島保安林”獲得最高票(60票)。

台東林管處指出，以往保安林都是以數字編碼來表示，便於直覺式辨識及管理，這幾年來為了讓在地居民更認同保安林存在的價值 該處希望能以選擇在地傳統地名、具歷史意義名稱或當地居民慣稱等來稱呼保安林，不僅可以讓在地居民與保安林環境建立更緊密的連結外，也可讓社會大眾認識保安林設置的意義與歷來在地文化的關聯。