交通安全教育扎根成效佳　台東縣榮獲「金安獎」單項績優獎

▲結合橫向機關舉辦交通安全體驗宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



交通部院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」績優獎名單公布，台東縣政府教育處結合監理等跨機關合作，前往校園宣導，將交通安全向下扎根，獲單項成績績優(教育小組)第3組第2名、永安國小獲交通安全教育評選國小組績優，並於6日全國「金安獎」頒獎典禮接受表揚。

縣長饒慶鈴表示，台東縣偏鄉學生上下學多由祖父母接送，學生通學安全及高齡者交通安全教育更顯重要，並加強跨機關合作，結合大型車視野死角到校體驗活動、推廣高齡者交通安全教育宣導，以「路口安全」及「高齡者事故防制」為推動重點。在種子教師培訓部分，藉由學生品格教育推動交通安全5大運動「推行路口禮貌運動」進行分享，提倡學童放學通過設有號誌之路口後，向駕駛致謝，學童交通安全文化向下扎根，藉以營造友善有禮的交通安全環境。

教育小組能獲單項績優獎項倍感榮幸，教育處長林政宏感謝交通部道安委員會的肯定，也提到結合橫向機關舉辦交通安全體驗宣導活動，除了學校交通安全教學實施外，教育處也積極與監理、警政、民間團體等合作，提供到校宣導、實地體驗及多元有趣的學習，強化知與行的結合，期能培養學生帶著走的交通安全核心能力。