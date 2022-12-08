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企業贊助300萬　部東眼科特需視能暨復能中心揭牌

▲新北市典暉科技公司(左為總經理謝華仁)捐贈300萬給部東眼科購買醫療器材。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新北市典暉科技公司(左為總經理謝華仁)捐贈300萬給部東眼科購買醫療器材。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「病患出不去，醫生進不來」熱愛偏鄉的眼科醫師謝靜茹憑著對台東弱勢和多障族群的關心，8月份起在衛福部台東醫院開診，新北市典暉科技公司被她的理念感動，捐出300萬讓部東醫院購買眼科器材，典暉公司總經理謝華仁等人專程趕到醫院參加特需中心和復能中心揭牌，用實際行動對台東民眾送愛。

在特需視能中心介紹新購器材時轉達68歲患者阿彬(化名)的感謝；阿彬先天手腳內翻(俗稱馬蹄足)行動不便，眼瞼外翻從小到大眼皮無法闔攏，無時不刻淚眼汪汪加上雙眼24小時紅腫熱痛的煎熬讓他痛不欲生，又因為經濟弱勢無法隨時求診，謝醫師9月初在診間看到他的時候右眼幾乎失明左眼白內障，都是因為長期無法就醫造成雙眼角膜潰瘍，10月初為阿彬動眼瞼手術矯正，現在阿彬已經可以正常閉眼也不再流淚，但失去的視力終究無法挽回。

另一位阿嬤約5年前找上在台北市立聯合醫院服務的謝醫師時，右眼就嚴重斜視，阿嬤說年輕時還可以自己將歪斜的眼球逗回中央位置就不以為意，但年紀漸長已經無法正常直視，謝醫師幫她矯正回復正常，今年她知道謝醫師來到台東執醫，2次到院向醫師道謝，讓她能和女兒孫子重享天倫之樂；謝說，在北部不管大人小孩，眼睛出現一點點問題就去找醫生了，但在台東經常發現老年病患出現100度以上的超大角度斜視，「要嘛就是醫師不足，不然就是病患就診有困難」，謝醫師這樣形容台東眼疾患者的處境。

部東1樓的眼科特需視能中心專門處置眼科一般和特殊疾病，2樓再設置視能復能中心，讓患者在醫療之後接受復健；台東縣輔具暨生活重建中心主任曹晏綾帶著視覺輔具共同參與，「無論視力還是肢體，進行醫療之後還要盡可能恢復功能，才能真正重建他們的生活！」

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