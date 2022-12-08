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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨嘆青年低薪　點名林飛帆領9萬、口譯哥領15萬很「特殊」

▲▼在台烏克蘭人在自由廣場前集結，民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆與無黨籍立委林昶佐到場聲援。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對「台灣2022代表字大選」票選出「漲」字，國民黨8日指出，萬物齊「漲」只有薪水「不漲」，已成當前台灣人民生計困窘的心聲，政府屢次公布數據，都並未排除極端的高所得，僅取全國平均值，無法顯現社會真實的多數情況；例如納入月薪9萬的民進黨副秘書長林飛帆、或之前扣掉開銷後每月實領15萬的口譯哥趙怡翔等「特殊」的綠營新貴，當然就會拉高全國平均值，但在基層辛苦打拚的青年，能領到每月超過4萬元的薪資嗎？

國民黨進一步批評，難怪十大代表字第三名就是「騙」，呼籲民進黨政府停止政治「騙」術的詐欺手段，正視國內物價飆升、人民實際支配所得停滯的問題，提出具體、可行的解決方案，才是確保人民生活無虞的根本之道。

國民黨指出，民進黨政府無力解決國內經濟問題，卻用美化的數據欺騙社會大眾；主計總處之前公布2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元、續創歷年新高；30歲以下平均年所得也達51.9萬元、同樣創高。但政府數據與一般受薪家庭、青年的實際感受依然有「天壤之別」，難怪網友日前對此議題紛紛開酸說「很敢講」、「物價跟房價都新高，怎麼不講」、「又在大內宣」，甚至不少網友就因「拖累整體平均」在網路上向全國人民道歉，為什麼蔡政府與一般百姓的距離仍然這麼遙遠？

國民黨進一步表示，更令人質疑的是，政府屢次公布數據，都並未排除極端的高所得，僅取全國平均值，無法顯現社會真實的多數情況；例如納入月薪 9 萬的民進黨副秘書長林飛帆、或之前扣掉開銷後每月實領15萬的口譯哥趙怡翔等「特殊」的綠營新貴，當然就會拉高全國平均值，但在基層辛苦打拚的青年，真的都能領到每月超過4萬元的薪資嗎？蔡政府美化後的數據，只是掩耳盜鈴，無助於解決青年普遍低薪的問題。

根據主計總處主計長朱澤民今年10月底的說法，國內生活痛苦指數仍維持高檔的6.7%，國民黨指出，「即便蔡政府製造出青年平均年所得能有近52萬元的假象，但卻忽略了被嚴重通膨減損的實際所得，青年的生活痛苦仍未減少」，根據近日公布最新的11月消費者物價指數(CPI)年增率為2.35%，依舊超過2%的通膨警戒線，今年1月至9月CPI年增率平均漲幅為2.97%。人民的苦日子遲遲無法解決，蔡政府必須負起完全的責任。

國民黨強調，蔡政府解決國內高物價、低薪資問題的方法，居然是用「年所得創新高」來掩蓋事實、美化政績？敗選檢討完說要讓人民有感，依然是一場謊言嗎？蔡政府營造「國人收入增加」的假象就能抑制人民面對物價飆升的不滿嗎？國民黨呼籲民進黨政府正視人民生活痛苦的問題，提出具體、可行的解決方案，不要再用掩耳盜鈴的方式呼攏人民。

▼「口譯哥」趙怡翔當選台北市議員。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

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