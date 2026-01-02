　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

環保蟑螂父子檔超惡劣！中部5縣市亂倒廢棄物　恐怖現場畫面曝

▲濁水溪竹山鎮香園腳段傾倒廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲濁水溪竹山鎮香園腳段傾倒廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯南投報導

郭姓父子涉嫌非法經營廢棄物轉運站，並長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒，光在濁水溪竹山鎮境內河川地即堆置超過4814平方公尺、體積超過1萬4444立方公尺；檢警會同環保和水利單位於月前加以破獲，專案小組目前持續向上溯源及深入偵辦。

水利署第四河川分署和南投縣環保局指出，去年獲報竹山鎮濁水溪河段遭非法棄置廢棄物，嚴重影響河川環境；在臺中地檢署檢察官指揮偵辦下，四河分署與南投縣政府利用科技儀器及調度重型機具，並會同保七總隊第三大隊第二中隊、環境部、南投縣環保局等單位，進行廢棄物開挖蒐證作業，發現竹山鎮香員腳段面積約4000平方公尺及和興段面積約700平方公尺河川土地，均遭非法棄置傾倒大量廢棄物。

▲濁水溪竹山鎮和興段傾倒廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲濁水溪竹山鎮和興段傾倒廢棄物情形。

南投縣環保局及工務處、保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、四河分署等跨域聯防單位，去年9月進一步在臺中地檢署指揮行動下，破獲郭氏父子在臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站、長期於中南部河川地載運傾倒廢棄物，單竹山鎮境內回復原狀費用粗估至少6500萬元。縣府環保局表示，已於開挖過程中搜查有利物證提供專案小組釐清損害規模及範圍，將追償犯罪所得及環境復原費用。

▲▼現場開挖廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼現場開挖廢棄物情形。

▲濁水溪竹山鎮香園腳段傾倒廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣環保局和四河分署指出，不肖業者及不法犯罪集團常因濁水溪高灘地等河川地人煙稀少，且易因颱風雨季大水沖刷滅證之特性，鎖定於夜間進行廢棄物非法棄置之環保犯罪行為，嚴重污染水源與生態，更可能危害公共安全；環保局將持續與地方檢察署、保安警察、國道警察、高公局及河川管理機關深化合作平臺，透過科技工具提升執法效能，如四河分署沿線已設置多處監視攝影機，讓破壞國土者無所遁形，同時呼籲業者應恪遵環保法規，切勿心存僥倖以身試法，民眾若發現可疑棄置行為，可撥打檢舉電話0800-062299通報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

惡團堆出「7座奧運泳池」垃圾復原得7千萬

惡團堆出「7座奧運泳池」垃圾復原得7千萬

台中陳男組成「土尾集團」在中台灣多處肆意清倒廢棄物，包含濁水溪、貓羅西、虎尾溪，或是空地、河床都遭惡意污染，非法廢棄物量高達1萬6204立方公尺，猶如填滿7座奧運規格泳池，若要全數回歸原狀，得花上7291萬。檢方聲押6人獲准，其餘13人交保。

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

無良集團削2千萬黑心錢　104人起訴

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

竹山鎮打造九十九崁繽紛花海為竹藝燈會暖身

竹山鎮打造九十九崁繽紛花海為竹藝燈會暖身

埔里掩埋場案1／4開環評審查會

埔里掩埋場案1／4開環評審查會

關鍵字：

濁水溪竹山鎮廢棄物環保蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面