環保蟑螂父子檔超惡劣！中部5縣市亂倒廢棄物　恐怖現場畫面曝

▲濁水溪竹山鎮香園腳段傾倒廢棄物情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯南投報導

郭姓父子涉嫌非法經營廢棄物轉運站，並長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒，光在濁水溪竹山鎮境內河川地即堆置超過4814平方公尺、體積超過1萬4444立方公尺；檢警會同環保和水利單位於月前加以破獲，專案小組目前持續向上溯源及深入偵辦。

水利署第四河川分署和南投縣環保局指出，去年獲報竹山鎮濁水溪河段遭非法棄置廢棄物，嚴重影響河川環境；在臺中地檢署檢察官指揮偵辦下，四河分署與南投縣政府利用科技儀器及調度重型機具，並會同保七總隊第三大隊第二中隊、環境部、南投縣環保局等單位，進行廢棄物開挖蒐證作業，發現竹山鎮香員腳段面積約4000平方公尺及和興段面積約700平方公尺河川土地，均遭非法棄置傾倒大量廢棄物。

▲濁水溪竹山鎮和興段傾倒廢棄物情形。

南投縣環保局及工務處、保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、四河分署等跨域聯防單位，去年9月進一步在臺中地檢署指揮行動下，破獲郭氏父子在臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站、長期於中南部河川地載運傾倒廢棄物，單竹山鎮境內回復原狀費用粗估至少6500萬元。縣府環保局表示，已於開挖過程中搜查有利物證提供專案小組釐清損害規模及範圍，將追償犯罪所得及環境復原費用。

▲▼現場開挖廢棄物情形。

南投縣環保局和四河分署指出，不肖業者及不法犯罪集團常因濁水溪高灘地等河川地人煙稀少，且易因颱風雨季大水沖刷滅證之特性，鎖定於夜間進行廢棄物非法棄置之環保犯罪行為，嚴重污染水源與生態，更可能危害公共安全；環保局將持續與地方檢察署、保安警察、國道警察、高公局及河川管理機關深化合作平臺，透過科技工具提升執法效能，如四河分署沿線已設置多處監視攝影機，讓破壞國土者無所遁形，同時呼籲業者應恪遵環保法規，切勿心存僥倖以身試法，民眾若發現可疑棄置行為，可撥打檢舉電話0800-062299通報。