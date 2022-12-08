台中女隨機刮車！到案裝傻辯斷片　車主氣炸：開票那晚心情差？

記者許權毅／台中報導

台中一名廖姓女車主11月26日晚間將車輛停在神岡區厚生路上，不料過了3小時出來，發現車子被刮出3條長長的痕跡，廖小姐趕緊調閱監視器，發現一名女子在她車旁徘徊，疑似就在刮車，她懷疑，當天正是選舉日，該女疑似不滿選舉結果隨機洩恨。警方約談該名鄭女到案，但鄭女「裝傻拒認」，最後仍被警方依照毀損罪函送。

▲台中廖小姐1126選舉開票日開車到神岡找朋友，車子卻無故遭一名鄭女刮花。（圖／廖小姐提供）



事發地點在神岡區厚生路上，廖小姐在11月26日選舉日當天到附近找朋友，並沒有擋住別人出入口，也沒有違停，不料停放不到3小時，就遭人惡意刮車。廖小姐調閱監視器後發現是一名中等身材的女子，在車子旁邊走來走去，甚至刮完一次後不久再度回來，廖小姐同月30日到派出所報案，警方鎖定是住在附近的一名45歲鄭女。

▲▼鄭女還蹲在車旁疑似企圖破壞車輪，讓廖小姐相當生氣。（圖／廖小姐提供）



鄭女在12月1日被警方約談到案，坦承監視器畫面中拍下的是她，但對於刮車一事不願承認，當天晚上的事情都「斷片」不記得了，仍被警方依照毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

廖小姐表示，鄭女持的利器應該是釘子，整台車有三條大的刮痕且頗深，都是需要烤漆的程度，懷疑當天是選舉日，鄭女是否不滿選舉結果想刮車洩恨？廖小姐認為，鄭女還企圖動輪胎，萬一開車途中爆胎後果不堪設想，決定提告。至於修車費用約2萬元。

▲車身有大大小小刮痕，其中3條較為深，修車費用至少2萬元。（圖／廖小姐提供）

