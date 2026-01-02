禽獸高官何建忠濫權變態「挑獵物」　法官羈押3個月獲20萬交保　

▲何建忠(右)扮嫖客性侵少女，昨日裁定以20萬元交保。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖、葉品辰／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝成嫖客接觸後，將人約至摩鐵強制性交得逞，高雄地檢署偵結，依強制性交、違反個人資料保護法等罪嫌起訴，並向法院合併求刑10年6月，全案移審後，法官裁准羈押3個月期滿後，昨(1日)裁定何建忠以20萬元交保。

起訴指出，何建忠原任職於高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區，身為該分區最高層主管，依法負責心理健康促進，以及自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等高風險個案的管理與處遇服務，卻未善盡職責，反而利用平日監督、輔導通報個案的職務機會，透過公務系統調閱民眾個資，層層篩選後，鎖定一名罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女，藉機接近並下手犯案。

檢方調查，114年6月間，何建忠查得少女手機門號後，透過通訊軟體以暱稱「星」加為好友，並傳送「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」、「有沒有想賺錢」等訊息，佯裝成隨機尋找性交易對象的嫖客。少女因對方竟知悉自己的手機門號感到困惑，懷疑可能握有不雅照片，為釐清真相並防止外流，才答應與對方見面。

案發當天，何建忠駕車前往高捷五塊厝站接走少女，隨後載往摩鐵入住，並以身體強行壓制，不顧少女哭泣與抵抗，強制性交得逞。事後，何為掩飾犯行，先將數張千元鈔票放在房內桌上，聲稱「你自己拿就不算我給你」，見少女拒收後又將鈔票收回；離開摩鐵時，仍自行將3600元塞進少女包包內，並將人載至超商前放下後離去。

少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴。檢方指出，被害少女案發時確有伸手強推、不斷哭泣等明確反對行為，何建忠明知對方為其負責保護、輔導的弱勢個案，仍為滿足一己私慾下手犯案，對少女身心造成重大傷害，建請法院就強制性交罪從重量處8年徒刑，另就違反個資法部分判處3年徒刑，合併求刑10年6月，以示儆懲，延押3個月期滿後，昨日裁定何建忠以20萬元交保。

更引發譁然的是，何建忠得知自己遭提告後，竟透過在社會局家庭防治中心任職的妻子，利用職務取得案件內容及警方偵辦進度。社會局調查後認定情節屬實，已對其妻記2大過並免職。相關洩密刑事責任由檢方另案偵辦中。