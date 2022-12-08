男扶醉女上車「臨時改目的地」　Uber司機拒載被罵「靠北」怒告

▲男子扶著酒醉女性人搭Uber回家，因為臨時更改目的地遭拒載。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

周姓男子日前和女性友人到夜店玩樂後，叫了1輛Uber要送酒醉的女友人回家，但上了車後，臨時請司機變更目的地，司機為免惹麻煩，要求周男重新設定叫車，雙方因此發生爭執，周男被趕下車後不斷碎念，司機拿起手機錄影蒐證，反遭周男怒罵「靠北」，司機憤而控告周男恐嚇等罪，台北地檢署8日處分不起訴。

據了解，周男是在8月14日晚間，和女性友人到信義區夜店狂歡後，因女性友人酒醉無法自己行動，因此用手機app呼叫了1輛Uber來接人，周男原本設定要抵達女性友人的林口住處，但是扶女性友人上了車後，周男想想覺得來回車程太遠，詢問女性友人，乾脆先回他家休息。

女性友人當場同意，周男便請司機就近改到信義區的富陽街，司機聽了雙方對話，在看看後座女子已經醉掛，擔心惹禍上身，請周男從新在app設定更改目的地，周男照做之後，司機還是覺得不放心，表明拒載，周男和女性友人被趕下車後，周不滿遇到司機拒載，不斷碎念。

此時司機拿起手機對著周男猛拍，周火氣上來，怒罵司機「你不要靠北」、「你就不要下車」，司機因此控告周男涉嫌妨害自由恐嚇，以及公然侮辱等罪，但檢察官勘驗錄影內容後，認為周男是不滿司機錄影挑釁，因此口出惡言，並無要加害或損及司機名譽的犯意，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。