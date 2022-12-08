2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰倒數，民進黨參選人吳怡農8日舉行首場政策發表會，提出遷建松山機場5大看法。媒體詢問吳怡農有關國民黨參選人王鴻薇拋核二、核三廠延役主張並想與他辯論，另外他是否認為總統蔡英文主張的2025非核家園會實現？但吳怡農並未正面回應，還反嗆記者說，「我還以為我在跟她（王鴻薇）的發言人對話」。

▲吳怡農今天舉行首場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

吳怡農今天上午在台大校友會館舉行首場政策發表會，媒體提到有關王鴻薇希望針對包括核二、核三廠延役等政見進行辯論，吳怡農是否願意？他說，「我不知道她的政見是什麼，我到現在還沒有聽到，除了攻擊之外，我只聽到她的謾罵。」

媒體追問，王鴻薇說核二、核三廠延役是她的首個政見？吳怡農說，對，就像他跟大家報告的，除了喊口號之外，要有具體的落實方式，以及可行性的一個提案，「我看不到」。

媒體再問，吳怡農覺得總統蔡英文主張的2025非核家園會實現嗎？吳聞言反嗆記者說，「好像是這個，這個，我正要說，這個，我還以為我在跟她的發言人對話」，媒體則立刻回應，「這個是問題吧！我不是她的發言人！我先澄清」，吳說，「我記得」，但並未正面回應關於非核家園的提問。