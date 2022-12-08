民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上：恐變「挺黑現形日」

▲民進黨中常會昨天通過正副議長選舉排黑議案。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

各縣市議會正副議會議長選舉在即，民進黨中常會甫通過議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選的決議，另民進黨立法院黨團也主張修法排除涉「黑、金、槍、毒」者參選。對此，立委林楚茵透過臉書表示，呼籲國民黨快跟上，

不要說一套做一套，否則正副議長選舉將是其「挺黑現形日」。

林楚茵透過臉書表示，民進黨排黑說到做到，拒絕黑金槍毒候選人，呼叫國民黨快跟上。她指出，中常會通過決議，翻譯成白話文就是，11月26日當選的民進黨籍議員，在12月25日就職後會選舉議長、副議長，不得支持有「黑、金、槍、毒」背景的候選人。

林楚茵談及，民眾期待台灣政治能掃黑、排黑，民進黨不僅提案修法更立即以身作則，請國民黨跟上排黑腳步不要只會抹黑潑髒水，至於國民黨參與立委補選的王鴻薇，惡意將吳怡農貼上黑標籤，但卻不敢正面回應同黨同志的黑背景，還要讓國民黨團幫忙緩頰，轉彎改口要給更生人重回社會的機會。

林楚茵指出，12月25日正副議長選舉將是「國民黨挺黑現形日」，奉勸國民黨不要說一套做一套，請全國民眾一起來看看，那些有「黑背景」的議長與副議長是誰在支持？民進黨排黑玩真的，國民黨別只想拿來政治操作當口號。