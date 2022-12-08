民進黨動員力挺李俊俋　周六青年助陣助陣「翻轉嘉義」廟口開講

▲陳其邁昨天陪李俊俋車隊掃街。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

備戰嘉義市長選舉延長賽，民進黨代理黨主席陳其邁7日下達動員令，全力輔選嘉義市長候選人李俊俋，在12月18日贏回嘉義市長選舉。民進黨發言人黃彩玲表示，民進黨上下總動員「一起挺俋」，展現黨內團結氣勢，目前黨籍議員、立委爭相「報名排班」李俊俋的徒步掃街、市場拜票、廟口開講等行程，剛當選的青年議員也將來助講，訴求年輕力量一起回「嘉」投票。

黃彩玲表示，李俊俋本周六將在嘉義九華山地藏庵舉辦的「為嘉投票翻轉嘉義」廟口宣講，便邀請到剛當選的青年議員陳乃瑜、劉康彥等，以及民進黨副秘書長林飛帆、前主席卓榮泰前來助講，訴求年輕力量為「嘉」發聲，有別於國民黨傳統動員方式，甚至頻以地方執政優勢阻撓其他候選人活動場地的租借，李俊俋競選團隊私下透露，12月17日的選前之夜將如期進行，現正積極尋找合適地點，屆時也將邀集民進黨重要黨公職前來宣講。

為贏回2022年的最後一場選戰，李俊俋充滿鬥志地說，「嘉義市將是民進黨翻轉的第一站」，更在昨天行動中常會上宣示「拚到最後一秒、贏回勝利」，陳其邁會後立刻陪同李俊俋開啟「嘉義不一樣」車隊掃街，展現全黨勝選決心。

黃彩玲指出，路上市民朋友的熱情迴響、直播線上的網友也都有正面反饋，兩天前衛福部長陳時中將選後的首次公開行程獻給李俊俋，到廟口開講，民眾親做「感謝」「凍蒜」手板到場加油，不僅讓李俊俋團隊充滿信心，更相信1218這場選舉能夠翻轉嘉義。