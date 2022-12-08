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快訊／師法姚文智？吳怡農首拋政策牌　遷建松山機場蓋公園

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農今天舉行首場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰倒數1個月，民進黨參選人吳怡農8日上午舉行首場政策發表會，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後就要立即遷建松山機場，並應全區保留闢建為公園，周邊禁限建區則興蓋社會住宅與公共設施。他說，只要改變登機的地點，就可以解決地方長期以來面對的都市發展空間受限、噪音和空汙的問題，「我們需要提前規劃、提前準備！這將是台灣史上最大的都市計畫工程！」

吳怡農今天表示，他主張遷建松山機場，松機是影響選區發展最大的障礙，也是從市長參選人到基層里長都關心的議題，並呼籲競爭對手提出相關看法。他提出5項政策內容說，第一，2030年桃園國際機場第三跑道完工，就要立刻遷建松機；第二，在2024年總統及立委選舉前政策定案；第三，由中央與雙北市政府成立行政法人專責機構，讓公共利益最大化，立即啟動周邊3000多公頃禁限建區解禁後都市計畫修正研擬工作。

至於松機原址土地要如何利用，吳怡農說，第四，他主張松山機場原址共213公頃、約是8個大安森林公園大小的土地，應全區保留闢建為公園，釋出最大面積，供最多人使用，讓國人能自由使用；第五，要利用松山機場禁限建區，都市更新後新增的回饋容積，興建社會住宅與公共設施。

吳怡農表示，松機2019年客運量約635萬人次，在2030年桃園國際機場第三跑道完工後，原本松山機場的客運量都會被桃機收納，此外，松山機場周邊限高、禁建地區幅員甚大，西邊一直到三重蘆洲，東邊一直到基隆市，影響城市的長期發展。

吳怡農說，松山機場的主管機關是交通部、國防部， 遷移工程需中央支持，立法委員候選人最適合談這個議題，「我們需要的立法委員，是願意為大家面對長期系統性的問題的立法委員，不需要愛吵架、整天只攻擊別人的立法委員。」

值得注意的是，2018年代表民進黨參選台北市長的姚文智曾經提過「廢除松山機場」建造中央公園的主張，力陳「如果推不動，就去松山機場搭帳篷，讓飛機從我身上輾過好了」等語，而今年代表民進黨參選的陳時中未提出相關說法，獲得台北市長柯文哲力挺的黃珊珊，則曾在討論內湖交通問題時，指出肇因在於松山機場遷建。

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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