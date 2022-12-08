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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇拋核二、核三延役　吳怡農：我的立場跟侯友宜一樣

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農批評看不到王鴻薇政見的可行性。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇日前拋出核二、核三廠延役，對此，民進黨參選人吳怡農8日受訪說，他的立場和國民黨籍的新北市長侯友宜一樣，如果沒有辦法解決核廢料的問題，就沒有辦法好好的來討論核電。

吳怡農今天上午舉行首場政策發表記者會，提出2030松山機場遷建主張，並以5大面向論述未來如何實踐該政見。

媒體在會末提問環節關注核二、核三廠延役議題，吳怡農說，提出的政見是要可行的，他當然已經知道核二廠的燃料棒池已經滿了，更知道的是，核二廠位於新北市，新北市的行政首長侯友宜本人自己的立場都已經表達過了，如果沒有核能安全，如果核廢料沒有辦法處理，那就沒有核電，就沒有資格使用核能，這是非常現實的問題，並不是說自己聽不懂王鴻薇的想法。

吳怡農詢問，王鴻薇是認為侯友宜的立場不需要考量嗎？最重要的是，她提出來的方案是不是可行的？每個人都可以提出願景，不過選民要看到的是具體的落實方式。

吳怡農舉例，舉個具體的方式跟大家報告，大家都知道松山機場要遷移，這對城市發展、大台北發展是好的事情，可是要怎麼做呢？2030年再來討論就太晚了，所以他透過今天的政見發表，給大家看到自己具體的政見，他沒有辦法替王鴻薇解釋如何落實核二、核三廠延役，那是她需要向選民報告的，「我看不到她的可行性」。

吳怡農說，他的立場和侯友宜的立場是一樣的，如果沒有辦法解決核廢料的問題，就沒有辦法好好的來討論核電。

不過，會中出現一個插曲，一名電視台記者詢問，吳怡農覺得總統蔡英文主張的2025非核家園會實現嗎？吳聞言反嗆記者說，「好像是這個，這個，我正要說，這個，我還以為我在跟她的發言人對話」，媒體則立刻回應，「這個是問題吧！我不是她的發言人！我先澄清」，吳說，「我記得」，但並未正面回應關於非核家園的提問。

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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