浩角翔起+白家綺！金鐘主持群夢時代跨年　倒數後「這天團」登場

▲高雄夢時代跨年，浩角翔起搭檔白家綺主持，八三夭成倒數後嘉賓。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》強勢回歸夢時代，市府今（7）日公開第三波強棒卡司，倒數後由搖滾天團「八三夭」2023年率先登上雙面舞台開唱，要讓氣氛嗨到最高點。金鐘主持群也正式出爐，由天團「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」接下主持棒，詼諧又無厘頭的主持風格，勢必激盪出歡樂火花。

倒數後登場的搖滾天團八三夭表示，相當期待登上全台唯一一座「雙面舞台」演出，決定努力練體能，在寬廣的雙面舞台上跑動起來，與現場粉絲都「靠近一點」，希望將精彩表演與史上首次260度的雙面舞台結合，絕對讓現場氣氛High到最高點。

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▲八三夭成倒數後登場嘉賓。（圖／高雄市政府提供）

八三夭透露，這回到高雄跨年將準備適合一起吶喊的情歌，不管現場是一群朋友，還是無法跟心愛的人一起跨年的粉絲們，都能夠跟著唱。他們提到，從2023年的一開始，陪伴所有高雄粉絲在最美的亞洲新灣區，享受最特別、最新潮的跨年表演。

他們說，高雄在他們心目中，最大印象就是好天氣，一年四季都有豔陽迎接大家，同時還推薦在地法式餐廳的私藏名單，期待演出之餘，能夠多留一天前往品嘗。

▲高雄夢時代跨年，浩角翔起搭檔白家綺主持。（圖／高雄市政府提供）

主持經驗豐富的浩角翔起及白家綺，過往就曾合作主持跨年活動，讓跨年晚會「笑果不斷」。這回又接下高雄跨年主持重任，身為「高雄通」的浩角翔起表示，每一年都可以到熱情的高雄覺得很幸福，回高雄跨年就像過年回家團聚的感覺，也發現高雄一年比一年更美！更興奮透露老婆小孩都很期待，搭上輕軌玩遍亞灣一帶，在美麗的高雄水岸散步，探訪鹽埕區的隱藏美味名單。

而NO.1女神白家綺則是第二次主持高雄跨年，感動之餘也偷偷預告當天服裝要多辣有多辣，基本上是「地獄辣椒麵」等級，要大家都拭目以待，同時也向粉絲喊話想吃蒸餃、鴨肉飯、白糖粿等美食；至於跨年雙面舞台，已經準備好呈現特殊表演，絕對會帶來精彩的不同體驗。

▲白家綺二度主持高雄跨年。（圖／高雄市政府提供）

「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」回歸夢時代亮點不斷！不僅卡司表演與史上首次260度超廣視角雙面舞台結合，展現翻倍舞台魅力。難以抉擇前往中華路「進行式」或成功路「未來式」舞台的朋友，可利用中華路、成功路之間的專屬通道往返，用雙腳體驗從現在「進行式」，跨越到無限「未來式」的踏實感。

市府提醒，「亞灣跨年花火」將於倒數後於時代大道底「第90期市地重劃區」綻放，花火施放有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍，確保自身安全下，享受最特別、最新潮的跨年演出。