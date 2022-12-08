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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請假投入選舉！黃敏惠西區晚會登場 　江啟臣、謝國樑現身相挺

▲▼江啟臣、謝國樑南下相挺黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼江啟臣、謝國樑南下嘉義相挺黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長候選人黃敏惠7日開始依法請假，投入選舉活動，而距離嘉義市長選戰剩下11天，黃敏惠也在7日晚間7點，來到嘉義市西區的五顯帝廟，舉辦「感謝有您‧幸福+1」晚會，邀請立法委員江啟臣、基隆市長當選人謝國樑、知名演員鳥來嬤及黨籍議員等人站台，喊話民眾12/18不忘出門投票，為嘉義市的未來投下正確的一票，晚會現場也湧入上千人前來支持。

除了請來鳥來嬤開唱演說，也請來黨籍議員張秀華、傅大偉、陳家平、鄭光宏、張敏琪、郭定緯上台為黃敏惠懇託。張秀華說，有些人說沒負債就是沒建設，但嘉義市的建設讓全台都看得見，國際能見度也提升，四年前嘉義市在全國評比本來都是末段班，直到黃敏惠執政後，才能跟六都相比，這四年來評比都是名列前茅，昨天才又去台北，領全國施政滿意度第一名。

▲▼江啟臣、謝國樑南下相挺黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄭光宏表示，四年前，當嘉義市評比都是最後一名的時候，是黃敏惠扛下這個責任，當嘉義經濟一落千丈的時候，也是黃敏惠重新將嘉義市的營利事業銷售額帶向高峰。「選舉支票亂開是很可怕的事！」鄭光宏說，面對選舉，民進黨的攻擊抹黑一波接一波，甚至在最後這段時間，放任候選人亂開生育津貼、老人假牙補助、老人健檢補助等社福支票，這些項目都是非法定社福預算，如果亂編，中央就會從每一年度的統籌分配款扣掉，「編多少錢，就要扣多少錢，所以黃市長過去在這些項目都不敢亂編，堅守財政紀律，不舉債也不債留子孫。」

「我這位阿姊，也是大家的勇媽，我今天特別開車下來，就是要拜託大家12/18 再一次支持勇媽。」謝國樑一上台就提及，和黃敏惠是17年前在立法院的同事，她一直是個非常有愛心的人。謝國樑也說，黃敏惠現在要拚連任，但是執政黨的攻擊抹黑很厲害，連他在基隆也深深感受到。「但是嘉義市是最善良的，大家都知道誰有心在做事，誰只想用攻擊的方式，來掩飾沒做事。」

「這一場比賽久了點，原本是11/26就要結束，但我們不怕考驗，堅持到底一定會贏。」江啟臣稱讚黃敏惠，一路走來始終如一，說得到做得到，腳踏實地，以人民為本，用父母的精神來照顧市民。「嘉義市民的眼睛雪亮，用智慧來選擇。」江啟臣提到，黃敏惠過去擔任過兩任市長，中間換成民進黨執政一任，後來黃敏惠又被選上來當大家的市長，嘉義市是民主聖地，這是大家的選擇，為什麼四年前大家又願意選擇黃敏惠當市長，這是大家一票一票選出來的。「你自己做的差，人民把你換掉，這是很正常的。」

「對手要抹黑她，你們捨得嗎？捨不得就要站出來！」江啟臣提及昨日黃敏惠代表嘉義市去到台北領獎，再度獲得全國施政滿意度第一名，他也在台上向鄉親喊話：「選對人，嘉義市是彩色的 選錯人，不再是五顆星，是吊車尾。」

▲▼江啟臣、謝國樑南下相挺黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

江啟臣強調，2017年嘉義市的各項評比是吊車尾，後來黃敏惠上任，重新一路往上爬，才讓各項指標又回升到到第一名。江啟臣說，目前嘉義市政第一名，選票能不能也第一名，就要靠大家投下關鍵的一票，不只是黃敏惠不能漏氣，而是民主聖地的嘉義市民也不能漏氣，「黃敏惠堅持要當最好的市長，我們12/18就用手上的選票，讓她繼續連任。」

「我這一任之前的四年，大家很心痛，經濟崩盤成這樣，減少六百多億。」黃敏惠一上台，感慨四年前看到嘉義市的經濟落後，民調吊車尾，她上任之後努力拼，讓營利事業銷售額再創歷史新高，來回差了八百多億，這就是嘉義市拚經濟的成果。黃敏惠也說，民調回來了，經濟和光榮感也回來了，大家可以看到假日的時候，嘉義市人潮強強滾，很多年輕人都進來了。

黃敏惠表示，嘉義市幅員不大，但一定要開大路，嘉義市西區還有1227公傾土地尚未開發，只要讓連結鄰近產業園區的生活新路網起來，再將嘉義市的教育、文化、醫療等做好，讓人民可以在這邊好生活，打造新市鎮。「城際之間有九條路已經規劃好了，其中最重要的就是輕軌要先做，但是中央又跳票，高鐵唯一沒有做公共運輸進來市區的只有嘉義市，拜託大家一定要集中選票，讓中央看見我們的需求。」

黃敏惠說也提到，不只是建設，還規劃「樂齡勇壯城」，要替大學爭取醫學院，「嘉義市的醫療是全國數一數二，僅次台北市。」黃敏惠說，要讓嘉義市的醫療，能夠提升到醫學中心的品質，目前在嘉北車站附近地區，也已經設計樂齡勇壯城，就是未來要照顧嘉義鄉親的醫療園區，不論是專科、癌症、兒童醫院等規劃俱全。而提到青年來嘉，黃敏惠也強調，當初從設計展讓嘉義市被看見有滿滿文化底蘊的能量，未來也要設立一個新創設計中心，輔導年輕人的創新產業，讓設計充滿城市各角落，年輕人也願意留嘉。

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