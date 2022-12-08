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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸要求老年人每周2次快篩　試劑由所在地免費發放

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

▲大陸大幅度放鬆疫情管控措施。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日印發《新冠病毒抗原檢測應用方案》，其中提出，對於老年人，居家老年人和養老機構老年人均可自主購買抗原檢測試劑（快篩）。其所在地級市/區縣，要按照轄區老年人數量及每周抗原檢測頻次，免費為老年人發放抗原檢測試劑。此類人員應當每周開展2次抗原檢測，也可以隨時自主進行抗原檢測。

對於有自主抗原檢測需求人員，方案提出，所有人員均可以按照自主、自願的原則，隨時進行自我抗原檢測。依法取得藥品經營許可證的零售藥店、依法取得相應醫療器械經營許可證的醫療器械經營企業，可以通過實體店鋪和電子商務渠道銷售經國家藥品監管部門審批的抗原檢測試劑。藥品監管等部門依職責加強對零售藥店、相關電子商務經營者等監管，保障抗原檢測試劑質量合格。

此外，大陸國務院聯防聯控機制今日也發布「新冠病毒感染者居家治療指南」，居家治療人員症狀明顯好轉或無明顯症狀，自測抗原陰性並且連續兩次新冠病毒核酸檢測Ct值≥35（兩次檢測間隔大於24小時），可結束居家治療，恢復正常生活和外出。

指南表示，居家治療人員適用對象為：一、未合併嚴重基礎疾病的無症狀或症狀輕微的感染者；二、基礎疾病處於穩定期，無嚴重心肝肺腎腦等重要臟器功能不全等需要住院治療情況的感染者。

家居環境要求，在條件允許情況下，居家治療人員盡可能在家庭相對獨立的房間居住，使用單獨衛生間。

居家治療人員非必要不外出、不接受探訪。對因就醫等確需外出人員，要全程做好個人防護，點對點到達醫療機構，就醫後再點對點返回家中，盡可能不乘坐公共交通工具。

居家治療人員要做好防護，儘量不與其他家庭成員接觸。如居家治療人員為哺乳期母親，在做好個人防護的基礎上可繼續母乳餵養嬰兒。

居家治療人員需根據相關防疫要求進行抗原自測（快篩）和結果上報。

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