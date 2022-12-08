徐國勇請辭為逼退蘇貞昌？　花敬群曝他住院現況：顯然健康是主因

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇請辭為逼退蘇貞昌？　花敬群曝他住院現況：顯然健康才是主因

記者杜冠霖／台北報導

內政部長徐國勇日前以身體因素為由請辭，幾經慰留後，徐國勇仍希望行政院長蘇貞昌准其辭職，數日後，蘇勉予同意，並同時指定原部長一職由政務次長花敬群代理。對於外傳徐國勇請辭是為逼退蘇貞昌，對此，花敬群8日表示，昨天有去醫院探望，徐國勇透露，這幾日一共注射8劑類固醇、8劑抗生素，確實身體狀況不是太好，顯然身體才是請辭主因。

▲▼內政部代理部長 花敬群 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部代理部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

花敬群表示，徐國勇因為氣喘宿疾嚴重發作，這幾天在醫院，他因為健康因素請辭，「政院就發布由我代理，任務就是繼續穩定政務推動、相關預算法案審議，是自己接下來最關心的事情。」

徐國勇請辭獲准後，也發文感謝總統蔡英文栽培，但未提及行政院長蘇貞昌，「謝蔡不謝蘇」引發關注，對此，花敬群表示，對部長發言都尊重，昨日中午有去醫院探望，「部長也授權我說，這幾天一共注射8劑類固醇、8劑抗生素，確實身體狀況不是太好，本來預計昨天出院，基於健康考量，醫生建議多留一天，希望他能夠早日康復。」

至於確定代理內政部長後，徐國勇是否有給出一些建議或鼓勵？花敬群表示，徐國勇第一時間指示一些應該注意的事項，包含一些政策推動的想法，已經約好在他出院後，會在做更詳細的業務銜接跟指教。

對於名嘴指出徐國勇請辭是為逼退蘇貞昌，花敬群表示，部長這幾天的身體狀況真的是非常急性惡化，昨天中午在醫院陪他時，講話聲音還是非常沙啞，甚至一直咳嗽、有痰的狀態，休養2、3天還是如此，顯然身體才是主因。

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