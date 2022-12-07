快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理

記者陳家祥／台北報導

內政部長徐國勇日前傳出以身體因素為由請辭，當時獲行政院長蘇貞昌慰留。但經過多日後，徐國勇仍希望蘇貞昌准其辭職，為此，蘇尊重其決定勉予同意，並同時指定原部長乙職由花敬群政務次長代理。

行政院發言人羅秉成7日表示，內政部長徐國勇日前因個人健康因素向蘇貞昌院長請辭，雖幾經慰留，但徐部長仍希望蘇院長准其辭職，蘇院長乃尊重其決定勉予同意，並同時指定原部長乙職由花敬群政務次長代理。蘇貞昌院長特別感謝也肯定徐國勇部長擔任公職這段期間以來的貢獻，也請徐部長保重身體。