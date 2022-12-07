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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委抹黑1200月票「全額補」是騙票　政院澄清：會大力補助推動

▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應在選舉期間聯合推出1200北北基桃交通月票。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨在九合一選舉期間提出「1200首都交通月票」，國民黨立委洪孟楷在立法院交通委員質詢交通部長王國材時，批評民進黨「選前撒幣、選後改口」。對此，政院官員澄清，針對首都交通月票，行政院長蘇貞昌在立院的回答是「會補助並大力推動」，並非像洪委員所說的會「全額補助」。

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬等人，在九合一選舉期間聯合推出「1200首都交通月票」，不只捷運、公車，還要把國道客運、台鐵、youbike等整合納入，並且從台北市、新北市擴大到基隆、桃園，建構更完善的首都生活圈交通系統。每年經費約35億，會向中央爭取。

行政院長蘇貞昌在立院總質詢時說，「中央會補助並大力推動」。而交通部長王國材在立院交委會備詢時也說，交通部的補助方式不會侷限在北北基桃，而是全國適用，經費初估一年需26億。

國民黨立委洪孟楷日前在立法院質詢交通部長王國材時，提到選舉期間推出的1200交通月票，直言院長蘇貞昌說全額中央買單，當時就說不可能，現在改說要全民負擔成本加價購，「這就坐實我們當初講說，選前政策買票，現在選完了，1200不算了」、「就是來騙全國人民」。

對此，政院官員今表示，過去院長蘇貞昌被問及時，都是回答「會補助並大力推動」，從未像立委洪孟楷所講的「會全額補助」，立法院議事錄有逐字，可以調出來看。

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