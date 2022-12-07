鳶峰暗空銀河現　合歡山小行星閃耀台灣

▲顏上堯副校長代表中央大學致贈銘板給南投縣縣長林明溱，希望能將合歡山之美登上太空。（圖／南投縣觀光處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

擁有世界級觀星條件的合歡山，2019年爭取到國際組織「國際暗空協會(IDA)」的認證，成為臺灣第一座、亞洲第三座的暗空公園，今年更在鳶峰遊客中心成立「鳶峰星空劇場」。中央大學7日藉著新劇場試營運剪綵典禮之際，特別將編號207661合歡山(Hehuanshan) 小行星頒贈給南投縣長林明溱，期許將台灣的好山好水和美麗星空流傳世代。

▲鳶峰星空劇場揭幕。（圖／南投縣觀光處提供）

中央大學顏上堯副校長表示，合歡山是當年中央大學天文選址候選地之一，擁有世界級的天文觀星條件。南投縣合歡山暗空公園以更有制度的方式來保育環境和星空資源，與中大對於環境保護的理念十分相近。南投縣政府與民間協會願意付出心力一同推動光害防制，並與排灣族藝術家合作，在鳶峰星空劇場中打造原民藝術裝置，積極推動在地文化及保護環境，這份心意難能可貴。也希望藉此次合歡山小行星頒贈儀式一同推廣合歡山及星空之美。

▲鳶峰星空劇場是梯次型的互動劇場，有如電影院，並採用天文教學的專業系統-星象儀，搭配直徑四米的圓頂訂製投影幕，讓民眾能有更完整的體驗。（圖／南投縣觀光處提供）

合歡山低緯度、高海拔及低光害的良好觀星條件，吸引了台灣和東南亞的天文愛好者到這裡探索星空。而每年業餘天文界最盛大活動「Taiwan Star Party 星空饗宴」正是在合歡山翠峰舉行。「合歡山暗空公園」由南投縣政府主導，與太魯閣國家公園及林務局等單位合作，並與清境地方協會、各縣市天文協會與熱心的天文同好共同努力，2019年爭取到「國際暗空協會」（IDA）的認證，成為全亞洲第三座暗空公園。2020年設置全台首座特別設置專為觀星者設計的觀星友善平台「鳶峰觀星平台」，標高2,750公尺，讓熱愛觀星的好朋友能在舒適優質的環境進行觀星活動。

合歡山小行星，編號207661，2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約在3.8公里之間。合歡山小行星繞行太陽一圈4.57年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3.22億公里，最遠時（遠日點）為5.04億公里。目前運行到獅子座，在下半夜的東方夜空中冉冉升起。