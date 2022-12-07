鳶峰星空劇場本試營運　白天造訪合歡山也能看動畫體驗「觀星」

▲鳶峰星空劇場本周末試營運，民眾可以沉浸式體驗合歡山星空故事。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「鳶峰星空劇場」經5個多月興建完工，繼鳶峰觀星平台完開放後，讓合歡山又新增一項觀星建設；南投縣政府指出，12月10至11日將展開為期2天、共8場次的試營運，凡於仁愛鄉住宿的遊客，皆可上「南投好好玩」網路平台免費報名預約，搶先體驗最先進的沉浸互動式星象劇場。

縣政府今日舉辦「鳶峰星空劇場試營運剪綵典禮暨合歡山小行星頒贈儀式」，正式宣告劇場落成，縣長林明溱、工業技術研究院中分院執行長黃新鉗、中央大學副校長顏上堯及在地觀光業者理事長都出席，除見證星空劇場啟用，林明溱也代表接下顏上堯親自頒贈的「編號207661合歡山小行星」銘版，未來將懸掛於現場留念。

縣府指出，合歡山鳶峰海拔2750公尺、擁有國際暗天協會認證的「暗空」場域，屬絕佳觀星景點，但因地處偏遠高山及天氣因素，絕大多數遊客是在白天造訪，僅專業天文迷能整夜駐守、體驗壯麗星空；為帶動在地觀光產業發展及特色星空景觀，南投縣攜手工研院打造「鳶峰星空劇場」，運用最新數位科技與媒材，為每位遊客創造獨特的天文體驗感受和回憶。

縣府介紹，鳶峰星空劇場是有如電影院的梯次型互動劇場，並採用天文教學的專業系統「星象儀」、搭配直徑4米的圓頂訂製投影幕；主題動畫「尋找守護星‧星獸傳奇」內容完全為合歡山場域量身訂製：包含狩獵、鳥占、火占、夢占、繡眼畫眉等在地原民意涵所組成的故事軸線，塔羅灣溪、精英瀑布、合歡群峰等地景地貌，以及台灣黑熊、北峰玉山圓柏、杜鵑花、蝴蝶王國、水鹿、櫻花鉤吻鮭等特色動植物。

此外，觀眾還可藉著入場時領取、有著不同顏色與圖騰的「尋星鏡」和天幕上的影像互動，離開時還會獲贈一張個人專屬的紀念卡片和幸運詩籤；黃新鉗表示，希望透過這次嶄新設計的互動介面和顯示技術，將鳶峰夜間的天文美學和感動傳達給白天來造訪的遊客，也希望觀眾藉此啟發提升自身對天文觀星的興趣和素養，以行動支持減少光害、一起守護這片國寶級的星空。

林明溱表示，特別感謝國發會補助350萬元、辦理「南投縣仁愛鄉昆陽及鳶峰內部改善計畫」工程，施作鳶峰館舍內隔間牆、修繕既有天花板、鋁窗，並新設展櫃及櫥櫃等公共設施；縣府同時與藝術家磊勒丹合作，打造原民藝術牆及裝飾，使合歡山暗空公園鳶峰星空館更加充實。