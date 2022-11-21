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9男女合歡東峰等日出「疑砍高山杜鵑」生火　山友怒：瞧不起台灣

▲▼9男女合歡東峰等日出「疑砍高山杜鵑」生火　山友怒：瞧不起台灣。（圖／翻攝「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團）

▲9男女合歡東峰「疑砍高山杜鵑」生火，山友氣炸！（圖／翻攝「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團

記者許力方／綜合報導

有山友踢爆，19日在合歡山東峰遇到9名男女，一行人日落後紮營搭帳，並燒樹枝生火，把周圍4、5枝高山杜鵑都砍掉，警方接獲報案到場勸導，發現9人中有6名外國人、3名台灣人，他們聲稱要等看日出，撿樹枝生火，否認砍掉了高山杜鵑，後續仍待進一步調查釐清，不過9人生火已經違法，訊後全部被移送。

蘇姓山友透過「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團發文，批露19日晚間在合歡東峰的三角點發現有外國男女紮營，警方上山勸導時，居然發現這一行人還在「燒樹枝生火」，周圍可見4、5枝高山杜鵑被砍掉，深夜10時整團被帶走釐清案情。2張現場照片一曝光，立刻引發網友熱論，痛批「砍杜鵑也太惡劣」、「沒水準」、「重罰」、「支持台灣警察硬起來」、「瞧不起台灣，台灣不歡迎這樣的廢物」、「受不了，老外在台灣真隨便！」

▲合歡山高山杜鵑觀賞人氣旺，南投縣推出「南投好好玩」接駁車專案服務。（圖／南投縣政府提供）

▲合歡山高山杜鵑賞花季人氣超旺。（圖／資料照）

保七第六大隊指出，19日傍晚接獲報案，有外國遊客在合歡東峰紮營生火，且營地旁還有高山杜鵑被砍的痕跡，懷疑他們砍樹枝生火，員警到場時，發現有9人紮營生火，其中6名外籍、3名台籍，一行人聲稱是來等看日出，因為天氣冷撿樹枝生火，並沒有砍杜鵑。

警方蒐集證物，並將9人帶回調查，至於是否砍杜鵑？仍待進一步釐清，不過他們在合歡東峰生火已經明顯違反《森林法》規定，訊後移送南投地檢署偵辦。

高山花卉是合歡山重要的生態特色。這些植物靠著貼緊地面生長、根部深入岩縫中、葉面變小或呈針狀、葉面長絨毛或鱗片等，在合歡山冰天雪地的環境生存下來，春夏季時，玉山杜鵑、紅毛杜鵑、梅花草、高山沙參、虎杖等綻放，是遊客到合歡山絕對不可錯過的景觀之一。

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