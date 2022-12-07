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中華醫大與奇美醫等9家機構　簽署建置大健康產業學院備忘錄

▲中華醫大校長孫逸民（左四），代表學校與永康美醫學中心等雲嘉南高9家醫療構構，簽署建置大健康學院合作備忘錄，共同培育健康產業才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大校長孫逸民（左四），代表學校與永康美醫學中心等雲嘉南高9家醫療構構，簽署建置大健康學院合作備忘錄，共同培育健康產業才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學7日與永康奇美醫院中心等9所大型醫院和Abc牙醫聯盟簽署合作建置備忘錄，未來將緊密推動執行產學交流合作，以深化生技醫療產業與精準醫療為重點，攜手大健康產業跨域人才的培育，落實區域健康照護社會責任。

參與中華醫大簽署結盟合作的醫療機構涵蓋嘉義、台南和高雄地區，有永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、大林慈濟醫院、高雄榮民總醫院台南分院、秀傳醫療社團法人經營台南市立醫院、中國醫藥大學興建經營台南市立安南醫院、社團法人阮綜合醫院、Abc牙醫聯盟等9大醫院機構。

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結盟合作建置備忘錄簽署儀式於上午10時在中華醫大舉行，由中華醫大校長孫逸民帶領全體一級主管與合作機構共同完成，包括永康奇美醫學中心院長林宏榮、台南市立醫院院長蔡良敏、高雄榮總台南分院院長王瑞祥、阮綜合醫院院長陳鴻曜、永康奇美醫院副院長陳志成、柳營奇美醫院副院長張進宏、大林慈濟醫院副院長林名男、Abc牙醫聯盟營運長陳建宏等都親自出席，一起為醫療產業與學術攜手合作健康產業人才培育做見證。

中華醫大校長孫逸民表示，打造接軌全球的生物及醫療科技產業是國家六大核心戰略產業之一，科技部在2030科技願景六大主軸中也提出「深化生技醫療產業與精準醫療」，顯見大健康產業是未來國家重要的發展方向。看準健康產業先及配合國家人才培育，中華醫大已完成橫向連結5所大學、1個醫學中心、9個地區醫療院所，成立大健康學院（Huge-Health College，簡稱H2-College），期透過跨界跨領域的合作交流，大學和企業攜手善盡社會責任（USR＋CSR），落實區域健康照護。

▲中華醫大校長孫逸民（左四），代表學校與永康美醫學中心等雲嘉南高9家醫療構構，簽署建置大健康學院合作備忘錄，共同培育健康產業才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫逸民校長說，為了因應大健康學院人才的培育，中華醫大統籌不同專業領域老師所長，分別在護理學院建置健康照護中心、民生學院設置營養諮詢中心、醫事學院設立精準醫學分子醫學檢測中心，從保健、醫療到照護有系統的進行人才培育，如今再加上5所大學、醫學中心和醫療院所的合作，可以說從課程培育、實務實習、臨床服務到就業一體成型，大健康產業學院未來還將擴及政府大南方計畫延伸之相關法人、南部科學園區、與精準醫療產業的資源，替國家培育具備大健康產業的跨域人才。

永康奇美醫學中心院長林宏榮等與會代表對中華醫大提出的大健康產業學院構想相當認同及支持，表示中華醫大創立已54年，是醫護健康照顧領域的科技大學，建構相關產業鏈結發揮學校醫護健康人才培育特色，期許未來在產業端和學術端的交流合作下，無論是實務授課、教師和學生實務增能、雙方資源互享及學生實習和就業，都能看見具體成效，一起落實區域健康照護的社會責任。

▲中華醫大校長孫逸民（左四），代表學校與永康美醫學中心等雲嘉南高9家醫療構構，簽署建置大健康學院合作備忘錄，共同培育健康產業才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簽約儀式完成後，各醫療機構代表在孫逸民校長和各院系主管陪同下，前往參觀中華醫大精準醫學分子醫學檢測中心、視覺醫學實驗中心以及誠品化的先進圖書館設備，雙方共許此次的產學合作能及早開花結果。

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