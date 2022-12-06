台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

▲台東縣府文化處「綻放藝文，處處都是歌廳show」 榮獲高齡友善共老獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎於5日頒獎，台東縣政府文化處以「台東歌廳show－音樂唱不停」，在全台3百多件中脫穎而出，榮獲高齡友善共老獎，更獲主辦單位及委員青睞，在典禮上受邀分享經驗供各縣市參考。

縣長饒慶鈴表示，這次榮獲中央頒發的共老獎，很不容易！用藝文音樂串起長者與社會連結，融入現今社會，就是不老精神！讓長者透過藝文饗宴享受更長的第2人生，過著退休而不退化的樂齡生活。

文化處指出，以發展「全齡藝文」為目標，積極營造友善藝文環境及透過藝文活動來豐富縣民生活，而這次提報主題以「台東歌廳show－音樂唱不停」為音樂活動成果呈現，包含089演唱會、憶曲來台東、藝起來我家、「吹南風，晒音樂」、「那年，我們一起聽的歌」等，透過各項藝文音樂的串聯，讓長者也能融入現代生活，無論懷舊歌曲、老歌新翻唱、或者感受現代年輕人的音樂，都是延續長者在生活中的快樂喜悅，一起開心變老。

文化處期待以「全齡藝文」為目標，透過音樂展演方式，讓大家放慢腳步，以最輕鬆、最自在、負擔得起的方式，用藝文為生活紓壓，也將文化近用落實在長輩身上，透過活動來活化長者身心靈發展，享受生活並提升其生活品質，活動場域擴及偏遠鄉鎮同時結合各地居民參與，共同營造地方文化產業發展契機，同時也鼓勵老中青三代一起走出戶外、共同欣賞藝文活動，增加代間的互動。